Primăria Bacău reduce numărul de posturi la 440. Vicele Bulai confirmă că urmează „desființarea unor posturi și poate și disponibilizări”

Primăria Bacău pregătește o reorganizare a aparatului propriu, care ar putea aduce desființări de posturi și chiar unele disponibilizări, în contextul noilor măsuri impuse de Guvern prin OUG 7/2026.

Un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local prevede stabilirea unui număr maxim de 440 de posturi pentru anul 2026 la nivelul municipiului Bacău, ca urmare a obligației de reducere a cheltuielilor de personal și a reorganizării aparatului administrativ. Măsura vine după ce, anterior, plafonul era mai ridicat, iar legislația actuală impune reduceri succesive, inclusiv diminuări de până la 30% în anumite condiții. La ora actuală, conform organigramei de pe site-ul Primăriei, instituția are 580 de posturi, împărțite între aparatul propriu și Direcția de Evidență a Persoanelor.

Potrivit documentului, administrația locală trebuie să se încadreze în noile limite stabilite de Prefectură și de cadrul fiscal-bugetar, ceea ce va duce inevitabil la modificări în structura instituției și la reducerea numărului de posturi .

Viceprimarul Leonard Bulai (foto) confirmă că reorganizarea este inevitabilă, însă susține că impactul asupra angajaților va fi limitat.

„Va avea loc o reorganizare în primărie, în acord cu OUG 7/2026. Asta înseamnă desființarea unor posturi și poate și disponibilizări, dar în număr redus pentru că organigrama nu era umflată artificial, era deja destul de suplă. Ce se va întâmpla va fi o reașezare a serviciilor, a angajaților din direcții și compartimente, în acord cu nevoile cetățenilor și cu proiectele și serviciile care trebuie gestionate de primărie”, a declarat viceprimarul.

Reorganizarea ar urma să fie aprobată de Consiliul Local și implementată în perioada următoare, termenul-limită pentru adaptarea aparatului administrativ fiind stabilit până la jumătatea anului 2026, conform proiectului analizat