Primăria Bacău va interveni pe proprietățile private neîngrijite, iar costurile vor fi recuperate de la proprietari. Ce prevede noul proiect pregătit de administrație

Primăria municipiului Bacău a lansat în dezbatere un nou proiect de hotărâre care reglementează întreținerea și salubrizarea terenurilor și clădirilor private neîngrijite, propunând și abrogarea vechii HCL nr. 262/2022. Inițiativa primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu vine în contextul numeroaselor terenuri virane, clădiri degradate și zone insalubre din oraș, considerate o problemă de estetică urbană, dar și de sănătate publică.

Conform documentului, proprietarii de terenuri și clădiri vor fi obligați să asigure permanent curățenia și igienizarea spațiilor deținute, inclusiv prin lucrări de curățare, dezinsecție și deratizare. În caz contrar, Poliția Locală va putea constata starea neîngrijită a imobilelor, va emite somații, iar dacă proprietarii nu se conformează în termen de 30 de zile, primăria va interveni direct.

Lucrările de salubrizare vor fi executate prin operatori locali (SMUP, SOMA etc.), iar costurile — inclusiv cele de transport și eliminare a deșeurilor — vor fi suportate de proprietari. Înștiințarea de plată se va comunica prin poștă, iar neplata în termen de 15 zile va duce la constituirea unei creanțe bugetare și la declanșarea executării silite.

Dacă proprietarul refuză accesul pe terenul vizat, primarul va putea solicita autorizarea instanței pentru intervenție, prin ordonanță președințială. În situația în care nici după hotărârea judecătorească nu se permite accesul, executarea silită va fi pusă în aplicare de un executor judecătoresc.

Programul de măsuri stabilește și obligațiile generale ale autorităților, instituțiilor și cetățenilor privind buna gospodărire a municipiului, în conformitate cu legislația națională în domeniul mediului, igienei și administrării domeniului public.

Scopul declarat al proiectului este „îmbunătățirea permanentă a aspectului edilitar al municipiului Bacău, pentru asigurarea unui mediu civilizat, sănătos și confortabil de viață”, conform expunerii de motive semnate de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Proiectul a fost publicat pentru consultare în baza Legii transparenței decizionale, urmând să fie supus votului Consiliului Local Bacău.