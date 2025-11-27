Primăria Bacău vrea să cumpere contoare inteligente de 7 milioane de euro pentru sistemul de termoficare

Municipiul Bacău pregătește o investiție de aproape 39 de milioane de lei din fonduri europene pentru digitalizarea sistemului centralizat de încălzire și apă caldă (SACET), prin înlocuirea a 2.555 de contoare termice vechi și uzate, multe dintre ele depășind 20 de ani de funcționare. Proiectul, promovat de Primăria Bacău și Thermoenergy Group SA, urmărește modernizarea completă a parcului de contoare și instalarea unui sistem digital de colectare și transmitere a datelor, bazat pe infrastructuri fixe și tehnologii M-Bus și NB-IoT.

Potrivit documentației tehnice, aproximativ 75% dintre contoarele existente sunt uzate moral și fizic, ceea ce generează frecvent reparații costisitoare și verificări metrologice obligatorii după fiecare intervenție. Proiectul justifică necesitatea investiției prin pierderile semnificative de energie din rețea, cauzate atât de gradul mare de eroare al echipamentelor actuale, cât și de dificultatea identificării avariilor în timp real.

Vor fi înlocuite contoarele din 53 de puncte termice, precum și din scările de bloc racordate la rețeaua centralizată, indiferent dacă acestea au fost sau nu reabilitate anterior. Noile sisteme vor permite transmiterea automată a datelor către dispeceratul Thermoenergy, printr-o platformă informatică dedicată de tip MDM (Meter Data Management), ceea ce ar trebui să ducă la scăderea pierderilor de energie și la reducerea costurilor de producție pentru aceeași cantitate furnizată.

Valoarea totală a proiectului este de circa 39 milioane de lei cu TVA, iar valoarea lucrărilor de construcții-montaj se ridică la peste 6 milioane de lei. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Termoficare 2021-2027 sau prin Programul cheie 5, fonduri europene pentru eficiență energetică. Efortul financiar de cofinanțare de la bugetul local va fi între 3,9 și 4,3 milioane lei, din cele 39 milioane ale investiției.

Primăria subliniază că investiția ar urma să modernizeze complet sistemul de monitorizare a consumurilor din SACET Bacău, însă proiectul ridică și semne de întrebare privind eficiența reală și oportunitatea sa, în contextul unui sistem centralizat aflat de ani buni în declin numeric, odată cu creșterea numărului de debranșări și instalarea centralelor individuale.

Totuși, administrația locală mizează pe digitalizare ca soluție pentru reducerea pierderilor și pentru transparentizarea consumului, chiar dacă sistemul centralizat rămâne vulnerabil financiar și dependent de subvenții.