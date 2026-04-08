Primăria Bacău vrea să schimbe politica față de câinii fără stăpân: eutanasiere după 14 zile și serviciu dat unei firme în insolvență. Dezbaterea publică are loc mâine

Un proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de primarul Stanciu-Viziteu propune delegarea serviciului de gestionare a câinilor comunitari către Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM), aflată în insolvență, iar în document termenul de „eutanasiere” este menționat de zeci de ori, fiind prevăzută posibilitatea uciderii în masă a patrupedelor aflate acum în adăpost.

Un serviciu public desființat și transferat către societatea municipală care are nevoie de bani

Proiectul propune desființarea actualului serviciu din cadrul Primăriei Bacău și delegarea, prin concesiune, a gestionării câinilor fără stăpân către SSPM Bacău, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire. Personalul actual urmează să fie transferat către noul operator, primarul Viziteu justificând această mutare prin lipsa de personal, dificultăți logistice și necesitatea „eficientizării” serviciului.

În prezent, SSPM Bacău, compania municipalității, se află în procedură de reorganizare judiciară. Chiar primăria menționează că veniturile generate din acest serviciu ar contribui la plata datoriilor societății și la evitarea falimentului companiei. Astfel, activitatea de gestionare a câinilor comunitari urmează să fie orientată în primul rând spre generarea de venit și abia apoi către protecția animalelor și rezolvarea fenomenului metropolitan al înmulțirii câinilor fără stăpân, lucru care este criticat de reprezentanții organizațiilor de profil.

Eutanasierea, profitabilă și prezentă masiv în proiect

Cel mai sensibil punct rămâne însă frecvența și rolul eutanasierii în proiectul semnat de primarul Stanciu-Viziteu. Termenul apare de zeci de ori în proiect, iar regulamentul prevede că animalele pot fi eutanasiate nu doar în cazuri medicale, ci și dacă nu sunt revendicate, adoptate sau menținute în adăpost după 14 zile de la capturare.

Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, adoptați la distanță sau menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul Primarului Municipiului Bacau a unui formular special, conform articolului 52 din proiect.

În practică, durata de viață a unui câine în adăpost poate depinde de capacitatea de cazare și de resursele financiare disponibile. Această formulare stârnește îngrijorare în rândul activiștilor pentru protecția animalelor, care avertizează că eutanasierea ar putea deveni instrument de eficientizare a costurilor, așa cum scrie în proiect.

Contractul propus permite operatorului să factureze serviciile către Primărie pe baza unor tarife aprobate de Consiliul Local, acestea însă nefiind momentan precizate. Aceste tarife includ costurile, dar și profitul operatorului, și pot fi ajustate anual. Mecanismul propus favorizează apariția stimulentelor economice atunci când vor crește numărul de intervenții, atât cele referitoare la capturare, cât și cele referitoare la eutanasierea câinilor neadopotați și nerevendicați din adăpost.

Câinii comunitari ca afacere premeditată

În ultimii ani, au existat mai multe intenții de externalizare a serviciului și de stabilire a unor costuri ridicate pentru capturării câinilor. În 2022, șeful serviciului de la acel moment a acuzat public Primăria că urmărește eliminarea câinilor din adăpost pentru a face loc unei afaceri la cheie cu câinii comunitari.

De partea cealaltă, administrația locală susține negru pe alb că proiectul respectă legislația națională și europeană și că scopul este eficientizarea serviciului și reducerea numărului de câini fără stăpân.

Documentul prevede, de asemenea, adopții punctuale, adopții la distanță, campanii de informare și colaborarea cu ONG-uri. Conform proiectului, eutanasierea ar urma să fie aplicată „doar în condițiile legii” și că protecția animalelor rămâne un obiectiv al administrației locale.

Soarta a 1.500 de câini se află în mâinile decidenților locali

În adăpostul public sunt peste 1.500 de câini, hrăniți inclusiv din donații și gestionate de serviciul actual. Decizia Consiliului Local va stabili dacă modelul actual, bazat pe menținerea în viață a animalelor, va fi înlocuit cu unul în care presiunea financiară și capacitatea adăpostului pot influența direct soarta și chiar existența acestora.

Joi, pe 9 aprilie, de la ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” va avea loc dezbaterea publică aferentă proiectului, fiind așteptați să aibă intervenții iubitori de animale, reprezentanți ai organizațiilor de profil, cetățeni interesați de gestionarea fenomenului, dar și factori decizionali municipali și județeni.