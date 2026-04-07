Primăria Buhoci, amendată cu 50.000 lei de Garda de Mediu Bacău pentru depozitarea ilegală de deșeuri în aria protejată a Siretului Mijlociu

Comisarii Gărzii de Mediu Bacău a făcut, recent, mai multe verificări pe raza comunei Buhoci, în urma cărora au identificat depozitări masive de deșeuri chiar pe malul stâng al râului Siret, la o distanță de doar câțiva metri de luciul apei.

Potrivit Gărzii de Mediu, situația este cu atât mai gravă cu cât perimetrul afectat se suprapune cu aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

Administrația locală, exemplu prost pentru localnici

Administrația publică locală a ales să depoziteze „temporar” în această zonă cantități semnificative de deșeuri rezultate din decopertări asfaltice și lucrări de infrastructură (sute de metri cubi de beton și pământ).

„Din păcate, această acțiune a creat un efect de domino. Văzând exemplul autorităților, unii cetățeni au transformat rapid malul râului într-o adevărată groapă de gunoi necontrolată, aruncând la rândul lor deșeuri vegetale, plastice și resturi menajere pe o suprafață foarte întinsă”, spun cei de la Garda de Mediu Bacău.

Pentru nerespectarea regimului deșeurilor, administrația locală în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 50.000 de lei.

S-au impus măsuri stricte și imediate de salubrizare a întregii suprafețe afectate și predarea deșeurilor către operatori autorizați.

„Scopul acțiunilor noastre nu este denigrarea instituțiilor publice, ci restabilirea stării de normalitate și protejarea patrimoniului natural. Administrația locală are datoria de a fi un exemplu de bune practici pentru comunitate. Natura și malurile apelor nu pot fi considerate, sub nicio formă, soluții de compromis pentru managementul deșeurilor!”, transmite Garda de Mediu Bacău.