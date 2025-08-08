Primăria începe să pună în funcțiune noile semafoare din oraș. Viziteu: „Vă rog să fiți mai atenți în trafic în aceste zile!”

Noile semafoare care au fost montate de Primăria Bacău în cadrul Sistemului de Management al Traficului (SMT), cel mai scump proiect european derulat de municipalitate, încep să fie puse în funcțiune.

Deși acestea ar trebui să funcționeze concomitent cu noul sistem de management al traficului, care include camere video, senzori și alte echipamente menite să fluidizeze traficul, Primăria a decis să pună deja în funcțiune noile semafoare.