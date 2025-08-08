Primăria începe să pună în funcțiune noile semafoare din oraș. Viziteu: „Vă rog să fiți mai atenți în trafic în aceste zile!”

Noile semafoare care au fost montate de Primăria Bacău în cadrul Sistemului de Management al Traficului (SMT), cel mai scump proiect european derulat de municipalitate, încep să fie puse în funcțiune.
Deși acestea ar trebui să funcționeze concomitent cu noul sistem de management al traficului, care include camere video, senzori și alte echipamente menite să fluidizeze traficul, Primăria a decis să pună deja în funcțiune noile semafoare.
Vă rog să fiți mai atenți în trafic în aceste zile! Am început să punem treptat în funcțiune noile semafoare. În unele intersecții acestea vor înlocui instalațiile vechi, însă avem și multe zone, intersecții sau treceri de pietoni, care până acum nu au fost semaforizate. Mai ales în aceste locuri este necesară o atenție suplimentară, indiferent de rolul pe care îl aveți în trafic.
Astăzi au fost puse în funcțiune semafoarele de la FNC, intersecția străzii Republicii cu strada Condorilor, intersecția Republicii cu Pictor Ion Andreescu, precum și cele două semafoare din zona Pieței Sud.
De asemenea, dacă sunteți pietoni, vă reamintesc că noile semafoare sunt prevăzute cu buton. Este necesar să apăsați acest buton pentru a semnala intenția de a traversa și pentru a primi culoarea verde.susține primarul Lucian Stanciu-Viziteu
Lasă un răspuns