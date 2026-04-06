Primăria introduce noi taxe! Băcăuanii vor plăti pentru garajele, balcoanele și terenurile ocupate din domeniul public

Primăria Bacău introduce un nou set de taxe locale care vizează terenurile municipalității ce sunt folosite de persoane fizice sau firme, fie prin amplasarea unor construcții, fie prin includerea acestora în interiorul unor proprietăți împrejmuite. Consiliul Local se va întruni într-o ședință extraordinară pe 9 aprilie pentru a vota proiectul.

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu modifică anexa privind taxele locale pentru anul 2026 și introduce, pentru prima dată, tarife clare pentru utilizarea acestor suprafețe. Măsura vine în contextul în care, potrivit documentelor oficiale, în municipiu există numeroase cazuri în care proprietăți private includ și terenuri care aparțin orașului.

Concret, pentru construcțiile amplasate pe terenuri ale municipiului – garaje, copertine sau balcoane – sunt propuse taxe lunare. În cazul garajelor, persoanele fizice ar urma să plătească 5 lei/mp, iar firmele 10 lei/mp. Copertinele și balcoanele vor fi taxate cu 3,5 lei/mp, în timp ce extinderile de balcoane cu altă destinație ajung la 10 lei/mp/lună .

Cea mai sensibilă parte a proiectului vizează însă terenurile împrejmuite care includ suprafețe ale municipalității. Pentru aceste cazuri, Primăria propune taxe lunare în funcție de zonă: 3 lei/mp în zona centrală, 2,5 lei/mp în zonele de interes și 2 lei/mp în zonele periferice, dacă terenurile nu sunt construite și nu sunt folosite comercial .

Dacă aceste condiții nu sunt respectate – de exemplu, dacă terenul este amenajat sau utilizat în scop comercial – taxele cresc semnificativ, ajungând la 6 lei/mp/lună în zona centrală, 5 lei/mp în zona de interes și 4 lei/mp în zonele extinse .

Proiectul mai introduce taxe și pentru situațiile în care terenul aparține municipiului, dar pe el sunt construite clădiri private. Pentru locuințe, tarifele pornesc de la 1 leu/mp/lună în zonele periferice și ajung la 2 lei/mp/lună în zona centrală, iar pentru spațiile comerciale urcă până la 3 lei/mp/lună .

În documentația oficială se arată că măsura urmărește „o mai bună gestionare a patrimoniului” și identificarea suprafețelor ocupate fără un titlu clar. Totodată, Primăria subliniază că plata acestor taxe nu conferă drept de proprietate și nu permite intabularea terenurilor respective .

Proiectul urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local. Dacă va fi adoptat, noile taxe vor completa sistemul deja extins de impozite și tarife locale pentru anul 2026.