Primăria mai dă un rateu! Străzile din Șerbănești și Gherăiești, lăsate pe dinafara proiectului de apă și canal. În doi ani s-a reușit proiectarea doar pentru drumurile din CFR

Primăria Bacău bifează încă un proiect întârziat, de această dată pe bani guvernamentali, în cadrul programului „Anghel Saligny”. Deși contractul de finanțare pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare a fost semnat încă din august 2024, administrația a reușit, până în prezent, să finalizeze proiectarea doar pentru cartierul CFR, lăsând pe dinafară zonele Șerbănești și Gherăiești.

Situația este confirmată chiar în documentele oficiale ale Primăriei, unde se arată clar că „până la această dată a fost finalizat proiectul tehnic și a fost depusă documentația pentru obținerea autorizației de construire doar pentru rețelele […] de pe străzile din cartierul CFR” . Practic, la aproape doi ani de la semnarea contractului, proiectul este blocat pe două treimi din zonele promise.

Mai grav este că termenul contractual pentru finalizarea investiției este 31 decembrie 2026. De altfel, conform documentelor oficiale, Primăria Bacău estimează că anul acesta va finaliza lucrările doar în cartierul CFR, în valoare de 8 milioane de lei.

Viceprimarul Leonard Bulai pune întârzierea pe seama dificultăților din teren și a problemelor birocratice. „În celelalte două cartiere sunt foarte multe exproprieri de făcut și am avut dificultăți și cu proiectantul, care avea nevoie de niște acreditări, întrucât proprietățile sunt în zonele de interes ale căii ferate sau sistemului de irigații. În cartierul CFR nu au fost aceleași probleme”, a declarat acesta.

Explicațiile vin însă în contextul unui proiect care a avut timp suficient pentru a fi pregătit. Contractul de finanțare a fost semnat în august 2024, iar întârzierea pe partea de proiectare – etapa cea mai simplă dintr-o investiție de acest tip – arată probleme serioase de gestionare.

În plus, Primăria invocă și blocajele de la nivel central. Potrivit lui Bulai, „în 2025 programul Anghel Saligny a fost blocat de Guvern pentru contractele în derulare și nici nu am avut voie să semnăm contracte de execuție, pentru a limita deficitul bugetar de la nivel național”. Chiar și așa, această justificare nu explică de ce proiectarea nu a fost finalizată integral, având în vedere că blocajul viza în principal lucrările, nu documentațiile tehnice.

Proiectul, în valoare de peste 34 de milioane de lei, ar trebui să aducă rețele de apă și canalizare în trei zone importante ale orașului: CFR, Șerbănești și Gherăiești. În acest moment, doar prima dintre ele este pregătită pentru faza de execuție, în timp ce celelalte două rămân, practic, la stadiul de promisiune.

Întârzierea se înscrie într-un tipar deja cunoscut la nivelul administrației locale: proiecte anunțate, bugetate, dar blocate sau întinse pe ani de zile. În loc să recupereze timpul pierdut, Primăria Bacău pare să adune încă un exemplu de investiție gestionată cu dificultate, cu riscul de a pierde finanțări sau de a amâna din nou lucrări esențiale pentru oraș.

LISTA COMPLETĂ a străzilor prinse în programul Anghel Saligny:

Cartier CFR (proiect realizat – 13 străzi):

Gheorghe Asachi, Gheorghe Șincai, Viilor, Tisei, Dragoș Vodă, Pictor Nicolae Grigorescu, George Coșbuc, Gloriei, Tineretului, B.P. Hasdeu, Fundătura B.P. Hasdeu, Prutului, Ion Creangă

Cartier Șerbănești (fără proiect – 10 străzi):

Trecătoarea Islaz, Gheorghe Vrănceanu, Cezar Uncescu, Ulmilor, Costache Radu, Ion Roată, Spicului, Constantin Platon, Vasile Merică, Leon Sakellary

Cartier Gherăiești + Izvoare (fără proiect – 7 străzi):

Cantonului, Aleea Col. Corneliu Chiriac, Pictor Ștefan Luchian, Cerbului, Scânteii, Orizont (tronson 69–99), Agudului