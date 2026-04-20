Primăria vrea să colecteze apa de ploaie pentru a spăla străzile. 250.000 lei pentru studii

Primăria Bacău a inclus în bugetul pentru 2026 o sumă de 250.000 de lei pentru realizarea documentației tehnice necesare unui sistem de colectare și reutilizare a apelor pluviale, care ar urma să fie implementat pe mai multe artere importante din oraș.
Proiectul vizează zonele străzilor Mărășești, Nicolae Bălcescu, Republicii și Bulevardul Unirii, unde administrația locală intenționează să analizeze posibilitatea construirii unor bazine de stocare a apei de ploaie. Apa colectată ar urma să fie ulterior reutilizată pentru întreținerea spațiilor verzi sau pentru spălarea străzilor.
Potrivit explicațiilor oferite de viceprimarul Leonard Bulai, investiția este, deocamdată, la nivel de concept și studiu de fezabilitate. „Este vorba despre construirea unor bazine de apă în care să stocăm apa de ploaie pentru a putea fi refolosită pentru a uda spațiile verzi sau pentru a spăla străzile”, a declarat acesta.
Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe orașe încearcă să reducă risipa de apă și să folosească resurse alternative pentru activitățile de întreținere urbană. În Bacău, proiectul ar putea contribui atât la eficientizarea consumului de apă, cât și la reducerea costurilor pe termen lung, însă toate aceste aspecte vor fi clarificate abia după realizarea studiilor finanțate în 2026.
Aceasi formula care nu da gres niciodata si e perfect legala (patenta de COP si MEG, beneficiar principal LD-FV-SV)
Pdf copiat de pe net, srl-ul lui tanti Aglaia care face studiul si 200k bani tapati.
Toata lumea doarme linistita. Dar absolut TOTI !
Băcăuani,săriți cu banii.
Si cand se termina studiul, nu mai ploua… ca la noi asa e
Nu mai este pe apa pe Bistriță și Siretul e departe tare.. bleah
Primăria vrea sa lanseze o nouă aplicație pt căutători de gunoaie, pe sistemul unde au răscolit deja sa nu mai caute degeaba! Și fiecare căutător să aibă arondat un câine vagabond cu colac in coadă!
Primăria Bacău e plină de idei inovatoare!
Montati camere la insulele ecologice că e plin de cautatori de gunoaie care le vandalizează.
asta daca ploua. Altfel, totul e apa de ploaie !