Primăria vrea să colecteze apa de ploaie pentru a spăla străzile. 250.000 lei pentru studii

Primăria Bacău a inclus în bugetul pentru 2026 o sumă de 250.000 de lei pentru realizarea documentației tehnice necesare unui sistem de colectare și reutilizare a apelor pluviale, care ar urma să fie implementat pe mai multe artere importante din oraș.

Proiectul vizează zonele străzilor Mărășești, Nicolae Bălcescu, Republicii și Bulevardul Unirii, unde administrația locală intenționează să analizeze posibilitatea construirii unor bazine de stocare a apei de ploaie. Apa colectată ar urma să fie ulterior reutilizată pentru întreținerea spațiilor verzi sau pentru spălarea străzilor.

Potrivit explicațiilor oferite de viceprimarul Leonard Bulai, investiția este, deocamdată, la nivel de concept și studiu de fezabilitate. „Este vorba despre construirea unor bazine de apă în care să stocăm apa de ploaie pentru a putea fi refolosită pentru a uda spațiile verzi sau pentru a spăla străzile”, a declarat acesta.

Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe orașe încearcă să reducă risipa de apă și să folosească resurse alternative pentru activitățile de întreținere urbană. În Bacău, proiectul ar putea contribui atât la eficientizarea consumului de apă, cât și la reducerea costurilor pe termen lung, însă toate aceste aspecte vor fi clarificate abia după realizarea studiilor finanțate în 2026.