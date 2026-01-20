Primăria vrea să delege serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân către SSPM, societate aflată în insolvență

Primăria Municipiului Bacău propune delegarea, prin concesiune, a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, în baza unui studiu de oportunitate care va fi supus aprobării Consiliului Local. Documentul, elaborat de angajații Primăriei Bacău, arată că actuala structură a serviciului public este suprasolicitată, subdimensionată ca personal și confruntată cu dificultăți majore în gestionarea celor peste 1.500 de câini aflați în adăpostul municipal.

Potrivit proiectului inițiat de Primăria Municipiului Bacău, soluția considerată optimă este delegarea directă a serviciului către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău, o societate aflată în subordinea administrației locale, care are în obiectul de activitate inclusiv operarea adăposturilor pentru animale și activități veterinare. Studiul concluzionează că această variantă permite continuitatea serviciului, reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea performanței operaționale, deși SSPM Bacău este în insolvență.

În prezent, Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân funcționează cu 14 posturi, dintre care doar 11 sunt ocupate, iar legislația actuală nu permite ocuparea celor vacante. Conform Primăriei Bacău, din cauza lipsei de personal, activitățile de capturare, hrănire, igienizare și monitorizare sunt realizate cu dificultate, în condițiile în care zilnic sunt capturați în medie peste cinci câini de pe domeniul public. Hrănirea celor peste 1.500 de animale și întreținerea padocurilor reprezintă o presiune constantă asupra angajaților existenți.

Redevență zero

Studiul de oportunitate arată că serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân nu este unul generator de venituri, ci presupune exclusiv cheltuieli suportate din bugetul local. Din acest motiv, operatorul delegat nu va plăti redevență, iar tarifele vor fi stabilite și aprobate de Consiliul Local, în funcție de costurile reale ale serviciului. Conform studiului de impact, delegarea gestiunii nu va produce majorări ale bugetului local, ba chiar ar putea duce la reducerea unor cheltuieli cu personalul și funcționarea curentă a serviciului.

Durata concesiunii este propusă la cinci ani, perioadă considerată suficientă pentru recuperarea costurilor și pentru implementarea unor investiții necesare modernizării adăpostului și eficientizării activității. Printre recomandările formulate se numără realizarea unui studiu actualizat privind câinii aflați în libertate pe raza municipiului, organizarea de târguri de adopții și adaptarea permanentă a adăpostului la cerințele legislative.

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu arată, în expunerea de motive, că delegarea serviciului este necesară pentru creșterea siguranței publice, protecția cetățenilor și respectarea normelor europene privind bunăstarea animalelor.

Pe de altă parte, SSPM este în insolvență din 2023. Societatea a rămas fără cashflow, după ce a pierdut administrarea mai multor servicii municipale, iar lucrările de la Primărie au început să fie din ce în ce mai puține. La ora actuală, SSPM urmează planul de reorganizare aprobat de Consiliul Local în 2024, fiind administrată de Sierra Quadrant.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut public și apoi supus votului Consiliului Local.