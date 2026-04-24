Primăria vrea să transforme o hală de la CAEX în sală de sport. 200.000 lei pentru studii, în bugetul pe 2026

Primăria Bacău a prins în bugetul pentru 2026 bani pentru un nou proiect care vizează transformarea unei hale expoziționale într-o sală de sport. Este vorba despre alocarea a 200.000 de lei pentru realizarea documentației tehnice (DALI și expertiză) necesare reconversiei unei hale de la Centrul de Afaceri.

Concret, administrația locală vrea să analizeze posibilitatea transformării pavilionului expozițional 2 într-o sală dedicată sporturilor de echipă, precum voleiul sau handbalul. Proiectul se află într-o fază incipientă, fiind vorba doar despre etapa de documentații și evaluare a costurilor.

Viceprimarul Leonard Bulai a explicat că această sumă este destinată exclusiv studiilor preliminare, care vor arăta dacă investiția este fezabilă și cât ar costa efectiv. „Este vorba despre a face proiectarea pentru a vedea cât costă transformarea pavilionului expozițional 2 într-o sală de sport unde să se poată juca volei și handbal și astfel să exploatăm acest bun”, a declarat Bulai.

Halele de la CAEX au fost utilizate în trecut pentru târguri și expoziții, iar în perioada COVID au fost folosite ca centre de vaccinare, dar în ultimii ani nu au fost valorificate. Au existat discuții pentru mutarea sediului Primăriei, prin reconversia spațiului, însă administrația nu a fost de-acord cu propunerea.