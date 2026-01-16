Primarul din Secuieni, în centrul unui scandal. Iubita lui Cosmin David (PNL), polițistă, a cerut ordin de protecție împotriva sa

Cosmin David, primarul liberal al Comunei Secuieni, ar fi vizat de un ordin de protecție provizoriu, după ce partenera sa de viață – polițistă – a reclamat un comportament agresiv verbal care i-a indus o stare de temere.

Potrivit IPJ Bacău, la data de 15 ianuarie, o tânără de 25 de ani a sesizat Secția 2 Poliție Bacău în legătură cu un conflict domestic cu concubinul său, un bărbat de 40 de ani. Femeia a precizat că nu dorește efectuarea de cercetări penale, solicitând însă emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În urma evaluării riscului, polițiștii au dispus un ordin de protecție provizoriu prin care bărbatul este obligat să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de victimă, de domiciliul și de locul ei de muncă. Totodată, a fost luată măsura montării unui dispozitiv electronic de monitorizare asupra presupusului agresor.

De asemenea, oamenii legii au procedat la ridicarea celor cinci arme aflate în posesia legală a bărbatului. IPJ Bacău a precizat că verificările sunt continuate pentru stabilirea exactă a situației de fapt.

Potrivit unor surse judiciare consultate de stiripesurse.ro, victima ar fi polițistă în cadrul Secției 8 Poliție Buhoci, iar bărbatul vizat de ordinul de protecție ar fi primarul comunei Secuieni, Dumitru Cosmin David, ales pe listele PNL.

Emiterea ordinului de protecție provizoriu nu echivalează cu stabilirea vinovăției și nu înfrânge prezumția de nevinovăție. Măsura are caracter preventiv și este dispusă pentru protejarea persoanei care a reclamat starea de temere.

Cosmin David a mai fost în atenția polițiștilor, dar ca victimă. În 2014, era viceprimarul comunei Secuieni și a ajuns la spital după ce a fost snopit în bătaie de un tovarăș de pahar.