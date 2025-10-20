Primarul unei comune din județul Bacău întreabă cetățenii dacă să crească sau nu taxa pe iluminatul public

Cetățenii comunei Gura Văii, din județul Bacău, sunt invitați să voteze electronic dacă sunt sau nu de acord cu creșterea taxei pentru iluminatul public.

Pe pagina sa de Facebook, primarul Silviu Tinei, a precizat că inițiativa sa este motivată de „creșterea semnificativă” a facturilor de energie electrică, de la 1 iulie 2025.

Pentru Primăria Gura Văii, furnizorul a majorat prețul de la 0,82 lei la 1,68 per kwh, reprezentând o majorare cu 0,86 pentru fiecare kilowatt consumat. Cel mai mare consumator de energie electrică devine, inevitabil, iluminatul public stradal care adună, în total aproximativ 200 de Mwh anual. „În bani creșterea prețului pentru fiecare kw consumat înseamnă un plus de circa 172.000 de lei”, a afirmat edilul comunei Gura Văii.

Chestionarul electronic la care cetățenii comunei trebuie să răspundă este următorul:

În contextul creșterii prețului pentru energia electrică începând cu luna iulie 2025, taxa pentru iluminatul public stradal în anul 2026 ar trebui: 1. să rămână la fel, cu condiția ca iluminatul public să fie cu program și doar jumătate din becuri să funcționeze(așa cum este acum) 2. să crească, astfel încât să acopere costurile facturilor, cu condiția ca iluminatul public să funcționeze cu toate lămpile și fără program.

Votul se poate exprima AICI.

„Haideți să votăm cât mai mulți, distribuiți chiar, pentru ca măsura ce o vom lua să reprezinte decizia majorității dintre dumneavoastră”, și-a îndemnat concetățenii primarul Tinei.