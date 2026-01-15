Primarul Viziteu încearcă din nou să treacă prin Consiliu împrumutul de 55 de milioane de euro. Către ce proiecte vor merge banii

Primarul Viziteu face vineri o nouă încercare în Consiliul Local Bacău pentru noul împrumut de 55 de milioane de euro, după ce în decembrie propunerea a fost respinsă. Asta în ciuda faptului că municipalitatea așteaptă venituri mult mai mari la bugetul local în 2026, ca urmare a majorării taxelor și impozitelor.

Dacă proiectul va fi aprobat, creditul extern contractat inițial în 2023 ar ajunge la peste 81 de milioane de euro, iar municipiul ar depăși pragul de 125 de milioane de euro împrumutate în mai puțin de 3 ani.

Față de ultima variantă propusă în decembrie, noul proiect de credit cuprinde o anexă detaliată care indică explicit investițiile ce ar urma să fie finanțate din cei 55 de milioane de euro.

Ce promite să facă Viziteu cu cele 55 de milioane de euro în plus

Potrivit documentelor, suplimentarea creditului cu 55 de milioane de euro ar urma să finanțeze modernizarea și reabilitarea mai multor unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, cu o alocare estimată la aproximativ 9 milioane de euro, Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”, cu 12,5 milioane de euro, și Colegiul Național „Ferdinand I”, cu circa 7,7 milioane de euro, aceste trei investiții însumând peste 29 de milioane de euro.

Alte sume importante sunt direcționate către reabilitarea și modernizarea clădirii Teatrului Municipal Bacovia, proiect evaluat la aproximativ 19 milioane de euro, precum și către modernizarea Parcului Gherăiești, estimată la 3,3 milioane de euro. Lista este completată de lucrări la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, cu o alocare de aproximativ 1,3 milioane de euro, și de proiectul de creștere a eficienței energetice la Școala „Alecu Russo”, evaluat la aproximativ 2,2 milioane de euro.

Ar fi a șaptea modificare a creditului contractat în 2023

Privit în ansamblu, împrumutul demarat în 2023 a trecut de la un împrumut destinat unui set relativ clar de investiții la un instrument financiar care este modificat periodic, prin înlocuiri de anexe și creșteri succesive ale plafoanelor. De fiecare dată, justificarea este diferită, iar lista de proiecte se schimbă.

Unele obiective au fost eliminate complet din listele de finanțare, deși fuseseră prezentate anterior ca prioritare, în timp ce altele, aflate deja în stadii avansate de implementare, au primit alocări reduse sau au fost mutate între surse de finanțare. În paralel, sume consistente au fost redirecționate către parcări, platforme betonate sau alte investiții punctuale, iar anumite proiecte au înregistrat creșteri semnificative de buget, fără ca administrația să ofere explicații publice detaliate privind motivele acestor majorări sau impactul lor asupra costului total al creditului.

Pentru a fi aprobată, propunerea primarului are nevoie de 12 voturi. Ședința Consiliului Local Bacău va avea loc vineri, 16 ianuarie, începând cu ora 9:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții.