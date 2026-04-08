Primarul Viziteu propune să se aloce bani de la bugetul local pentru ecologizarea haldei de fosfogips

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, anunță că intenționează să solicite Consiliului Local alocarea de fonduri pentru ecologizarea haldei de fosfogips, în condițiile în care responsabilitatea pentru acest obiectiv aparține Guvernului.

Edilul susține că, după transferul obiectivului către autoritățile centrale, a așteptat timp de doi ani și jumătate identificarea unei soluții de finanțare, fără ca aceasta să se concretizeze, deși pericolul generat de haldă a rămas constant.

În prezent, odată cu preluarea portofoliului Mediului de către o colegă din același partid, Viziteu afirmă că, în ultimele aproximativ șase luni, a reluat discuțiile cu ministra Diana Buzoianu și cu noul director al Agenției Fondului de Mediu. În urma acestor demersuri, soluția identificată a fost cofinanțarea din bugetul local.

„Joi voi cere consilierilor locali să susțină acest proiect, inclusiv prin alocarea unei cofinanțări din bugetul local. Chiar dacă responsabilitatea principală este a Guvernului, este momentul să acționăm și noi pentru un Bacău mai curat și mai sigur”, a transmis primarul Viziteu.