Primarul Viziteu recunoaște: „De data asta putem spune, fără urmă de sarcasm, că ne-a prins zăpada pe nepregătite”

Primarul Bacăului, Lucian Stanciu-Viziteu a ieșit public pentru prima dată după ninsoarea de zilele trecute și a recunoscut că municipalitatea a fost prinsă nepregătită. Deși a existat o atenționare meteo privind căderile de zăpadă, edilul a încercat să „dreagă busuiocul”, susținând că jumătate de țară s-a aflat în aceeași situație.

„De data asta putem spune, fără urmă de sarcasm, că ne-a prins zăpada pe nepregătite, nu doar pe noi, ci jumătate de țară

A mai nins în aprilie și în alți ani, însă de obicei nu are suficientă forță încât să se depună și se topește în câteva ore. Cantitatea mare de zăpadă și temperaturile scăzute, care au favorizat depunerea ei, nu au fost surprinzătoare doar pentru noi, în municipiul Bacău, ci pentru jumătate de țară. În județul nostru au fost, în noaptea de marți spre miercuri, zeci de drumuri blocate și mii de oameni care nu au ajuns la timp la serviciu sau la școală. Pe porțiunea de autostradă a centurii nu se circula nici în această dimineață, iar coada de tiruri formată se întindea până în Nicolae Bălcescu. Drumul european a fost blocat pe mai multe porțiuni”, a spus Viziteu.

Primarul a recunoscut că lamele erau deja scoase de pe utilajele primrăriei și acest fapt a contribuit la intervenția lentă. De asemenea, i-a îndemnat la răbdare pe cetățenii care au sesizat probleme cu copacii căzuți.

„În municipiu am acționat imediat ce au existat primele indicii că zăpada se va depune. Nu aveam, însă la dispoziție toate utilajele, pentru simplul motiv că lamele au fost scoase de pe ele la sfârșitul lunii martie. Am reușit să ținem practicabile toate arterele principale și să intrăm și pe cele secundare. S-a circulat în condiții de iarnă, însă niciun drum nu a fost blocat. Peste 100 de angajați ai SMUP au acționat pentru curățarea trotuarelor.

Cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o a fost cea a copacilor căzuți. Am primit sute de sesizări pentru copaci smulși din rădăcini sau crengi căzute. Din nefericire, cei mai mulți arbori erau sănătoși și cu vegetația pornită, dar greutatea zăpezii depuse pe crengi, flori și muguri a fost prea mare. Am acționat cu prioritate acolo unde s-au blocat căi de acces sau era pericol de accidentări. Colegii mei de la spații verzi au muncit, încă de marți, până la orele 20 și și-au început schimbul următor la 6 dimineața. Unii dintre ei locuiesc în mediul rural și au fost nevoiți să meargă pe jos câțiva kilometri, prin zăpadă, pentru că mijloacele de transport în comun nu au putut intra pe drumurile județene blocate.

Așa că, și în cazul în care nu au reușit încă să ajungă la fiecare copac căzut, vă rog să dați dovadă de empatie și răbdare, pentru că în următoarele zile vor strânge toate crengile căzute.

Temperaturile au crescut deja de azi și vor continua să crească în următoarele zile, astfel încât zăpada se va topi rapid. Ne așteptăm ca urmările acestei ninsori anormale să se prelungească și în următoarele zile. Dar vă asigur că, la nivelul primăriei, se lucrează la capacitate maximă pentru a reduce disconfortul provocat”, a mai adăugat primarul Bacăului.