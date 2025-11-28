Primarul Viziteu vrea să împrumute alte 55 de milioane de euro! Bacăul ar deveni dator pe 25 de ani cu 125 de milioane de euro – UPDATE

UPDATE: Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a retras proiectul de pe Ordinea de zi a ședinței, urmând să revină la următoarea întâlnire a aleșilor.

Primăria Bacău pregătește un nou pas spre adâncirea datoriei publice locale: încă 55 de milioane de euro credit extern, pe lângă împrumuturile deja contractate de administrația Stanciu-Viziteu, care însumează peste 70 de milioane de euro. Asta ar duce datoria municipiului la 125 de milioane de euro, pe 25 de ani. Proiectul a fost transmis consilierilor locali de primarul Viziteu joi seară, cu mai puțin de 24 de ore înaintea ședinței de CL, fără nicio consultare și nicio dezbatere.

Documentele oficiale analizate arată că municipalitatea intenționează să majoreze creditul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) de la 26,3 milioane euro la 81,3 milioane euro, adică o creștere de peste trei ori a datoriei externe asumate prin HCL nr. 179/2023.

În expunerea de motive, administrația locală invocă „nevoia de lichiditate”, „costurile avantajoase” și „parteneriatul cu BDCE”, fără a prezenta însă clar o analiză a impactului asupra bugetului, într-un context în care orașul este deja angajat în rate până în 2049 pentru creditele luate până acum.

Lista noilor investiții împinse pe datorie: peste 425 milioane lei

Primăria propune introducerea a încă 7 proiecte pentru care vor fi folosiți banii, care împing nota de plată la 425,1 milioane lei (aprox. 85 milioane euro). Printre acestea se numără:

modernizări la Școala „A.I. Cuza” – aprox. 15,7 milioane euro (alocare estimată 9 milioane euro),

modernizări la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” – aprox. 17,2 milioane euro (alocare estimată 12,5 milioane euro),

renovarea Colegiului „Ferdinand I” – aprox. 17,9 milioane euro (alocare estimată 7,7 milioane euro),

modernizarea Parcului Gherăiești – aprox. 8,2 milioane euro (alocare estimată 3,3 milioane euro),

reabilitarea ansamblului Hotel Central – Teatrul Bacovia – aprox. 19,2 milioane euro (alocare estimată 19 milioane euro),

amenajări la Școala „Mihai Drăgan” – aprox. 1,4 milioane euro (alocare estimată 1,3 milioane euro),

eficiență energetică la Școala „Alecu Russo” – aprox. 3,8 milioane euro (alocare estimată 2,2 milioane euro).

Aceste date apar integral în Anexa 3 din proiectul de modificare a HCL.

Primăria susține că o parte dintre aceste investiții au fost deja depuse pentru finanțare prin Programul Regional 2021–2027, dar, cu toate acestea, cere creditul integral încă din 2026. Dacă proiectele ar primi finanțare europeană, orașul s-ar trezi oricum cu datoria contractată, iar utilizarea creditului ar depinde doar de voința executivului.

Vârful îndatorării: anul 2037 – cu 25,4% din veniturile proprii blocate pentru rate

Potrivit simulărilor interne incluse chiar în proiectul de hotărâre, adăugarea noului credit ridică impactul datoriei publice locale la un nivel record. În scenariul de maxim pesimist (dobândă fixă 5,1%), serviciul datoriei publice ajunge la un vârf în 2037, cu un grad de îndatorare de 25,4%. Dacă sunt excluse doar creditele pentru proiecte europene, datoria tot atinge 23,8%.

Cifrele sunt îngrijorătoare, mai ales deoarece plafonul legal este de 30%, iar Bacăul se apropie cu pași rapizi de această limită, fără a avea garanția atragerii fondurilor nerambursabile anunțate.

Împrumuturi pe încă 25 de ani: generațiile viitoare vor plăti nota

Documentele indică o maturitate de până la 25 de ani pentru fiecare tranșă din noul împrumut. Asta înseamnă că ultimii bani din creditul vizat acum pentru votare vor fi achitați în 2051–2053, în funcție de scenariul de tragere.

Este un orizont de timp care depășește chiar și ciclurile investițiilor proiectate. Unele dintre ele – precum modernizarea unor școli – riscă să fie depășite moral cu mult înainte ca băcăuanii să termine de plătit datoria.

O administrație care împrumută agresiv, într-un oraș cu venituri modeste

Judecând după volumul împrumuturilor deja asumate și cele propuse acum, Bacăul riscă să își blocheze capacitatea de dezvoltare din următorii 20–25 de ani. În condițiile în care veniturile proprii ale orașului nu au crescut semnificativ, iar încasările la taxe și impozite sunt „sub necesar”, după cum a admis chiar primarul în alte declarații, împingerea orașului spre astfel de datorii pare o decizie hazardată.

O decizie politică majoră, care lasă Bacăul înglodat în datorii

Proiectul de HCL propus nu este doar o formalitate tehnică, ci o decizie politică majoră, cu consecințe financiare pe termen lung. Bacăul riscă să devină un oraș captiv unor datorii uriașe, contractate într-un ritm accelerat, pe baza unor promisiuni de proiecte care fie nu sunt finanțate european, fie nu au garanția implementării rapide.

În lipsa unei dezbateri publice reale, băcăuanii ar putea afla prea târziu că viitorul orașului lor a fost angajat pe zeci de ani pentru credite pe care nu ei le-au negociat, dar pe care tot ei vor fi obligați să le plătească.

Decizia privind creditul de 55 de milioane de euro va fi luată în ședința de vineri a Consiliului Local.