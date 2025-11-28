Primarul Viziteu vrea să împrumute alte 55 de milioane de euro! Bacăul ar deveni dator pe 25 de ani cu 125 de milioane de euro – UPDATE

UPDATE: Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a retras proiectul de pe Ordinea de zi a ședinței, urmând să revină la următoarea întâlnire a aleșilor.
Primăria Bacău pregătește un nou pas spre adâncirea datoriei publice locale: încă 55 de milioane de euro credit extern, pe lângă împrumuturile deja contractate de administrația Stanciu-Viziteu, care însumează peste 70 de milioane de euro. Asta ar duce datoria municipiului la 125 de milioane de euro, pe 25 de ani. Proiectul a fost transmis consilierilor locali de primarul Viziteu joi seară, cu mai puțin de 24 de ore înaintea ședinței de CL, fără nicio consultare și nicio dezbatere.
Documentele oficiale analizate arată că municipalitatea intenționează să majoreze creditul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) de la 26,3 milioane euro la 81,3 milioane euro, adică o creștere de peste trei ori a datoriei externe asumate prin HCL nr. 179/2023.
În expunerea de motive, administrația locală invocă „nevoia de lichiditate”, „costurile avantajoase” și „parteneriatul cu BDCE”, fără a prezenta însă clar o analiză a impactului asupra bugetului, într-un context în care orașul este deja angajat în rate până în 2049 pentru creditele luate până acum.
Lista noilor investiții împinse pe datorie: peste 425 milioane lei
Primăria propune introducerea a încă 7 proiecte pentru care vor fi folosiți banii, care împing nota de plată la 425,1 milioane lei (aprox. 85 milioane euro). Printre acestea se numără:
modernizări la Școala „A.I. Cuza” – aprox. 15,7 milioane euro (alocare estimată 9 milioane euro),
modernizări la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare” – aprox. 17,2 milioane euro (alocare estimată 12,5 milioane euro),
renovarea Colegiului „Ferdinand I” – aprox. 17,9 milioane euro (alocare estimată 7,7 milioane euro),
modernizarea Parcului Gherăiești – aprox. 8,2 milioane euro (alocare estimată 3,3 milioane euro),
reabilitarea ansamblului Hotel Central – Teatrul Bacovia – aprox. 19,2 milioane euro (alocare estimată 19 milioane euro),
amenajări la Școala „Mihai Drăgan” – aprox. 1,4 milioane euro (alocare estimată 1,3 milioane euro),
eficiență energetică la Școala „Alecu Russo” – aprox. 3,8 milioane euro (alocare estimată 2,2 milioane euro).
Aceste date apar integral în Anexa 3 din proiectul de modificare a HCL.
Primăria susține că o parte dintre aceste investiții au fost deja depuse pentru finanțare prin Programul Regional 2021–2027, dar, cu toate acestea, cere creditul integral încă din 2026. Dacă proiectele ar primi finanțare europeană, orașul s-ar trezi oricum cu datoria contractată, iar utilizarea creditului ar depinde doar de voința executivului.
Vârful îndatorării: anul 2037 – cu 25,4% din veniturile proprii blocate pentru rate
Potrivit simulărilor interne incluse chiar în proiectul de hotărâre, adăugarea noului credit ridică impactul datoriei publice locale la un nivel record. În scenariul de maxim pesimist (dobândă fixă 5,1%), serviciul datoriei publice ajunge la un vârf în 2037, cu un grad de îndatorare de 25,4%. Dacă sunt excluse doar creditele pentru proiecte europene, datoria tot atinge 23,8%.
Cifrele sunt îngrijorătoare, mai ales deoarece plafonul legal este de 30%, iar Bacăul se apropie cu pași rapizi de această limită, fără a avea garanția atragerii fondurilor nerambursabile anunțate.
Împrumuturi pe încă 25 de ani: generațiile viitoare vor plăti nota
Documentele indică o maturitate de până la 25 de ani pentru fiecare tranșă din noul împrumut. Asta înseamnă că ultimii bani din creditul vizat acum pentru votare vor fi achitați în 2051–2053, în funcție de scenariul de tragere.
Este un orizont de timp care depășește chiar și ciclurile investițiilor proiectate. Unele dintre ele – precum modernizarea unor școli – riscă să fie depășite moral cu mult înainte ca băcăuanii să termine de plătit datoria.
O administrație care împrumută agresiv, într-un oraș cu venituri modeste
Judecând după volumul împrumuturilor deja asumate și cele propuse acum, Bacăul riscă să își blocheze capacitatea de dezvoltare din următorii 20–25 de ani. În condițiile în care veniturile proprii ale orașului nu au crescut semnificativ, iar încasările la taxe și impozite sunt „sub necesar”, după cum a admis chiar primarul în alte declarații, împingerea orașului spre astfel de datorii pare o decizie hazardată.
O decizie politică majoră, care lasă Bacăul înglodat în datorii
Proiectul de HCL propus nu este doar o formalitate tehnică, ci o decizie politică majoră, cu consecințe financiare pe termen lung. Bacăul riscă să devină un oraș captiv unor datorii uriașe, contractate într-un ritm accelerat, pe baza unor promisiuni de proiecte care fie nu sunt finanțate european, fie nu au garanția implementării rapide.
În lipsa unei dezbateri publice reale, băcăuanii ar putea afla prea târziu că viitorul orașului lor a fost angajat pe zeci de ani pentru credite pe care nu ei le-au negociat, dar pe care tot ei vor fi obligați să le plătească.
Decizia privind creditul de 55 de milioane de euro va fi luată în ședința de vineri a Consiliului Local.
Comentarii
sava a zis
8 mil e euro pe parcul Gheraiesti ? Cred ca e o gluma proasta … in oras e plin de gropi și străzi neasfaltate șanțuri și popice peste tot … mizerie pe la ghenele de gunoi … ….cred ca la un moment dat cineva va trebui sa răspundă pentru administrarea defectuoasă a patrimoniului …
#orasusristesuat a zis
#sustin
da nu mai bine imprumuta 125 ? prostovanii il vor vota asa din nou si data viitoare
poate cu 125 sau de ce nu 250 vor avea de unde finanta parcarile plutitoare, stadionul de champions league, trenul comunal de mare viteza, rezerva de apa care se transforma in vin, piste trotinete suspendate, tot ce a promis in campanie si toate lucrurile cu care a prostit turma de votanti de asa ceva…platit ba daca va bateti joc de vot, platiti voi ba…din pacate pe langa dezorientatii astia care au adus ciuma asta pe capul orasului, suferim toti in mizeria asta de oras, fi-v-ar pasarala suspendata si parcarile plutitoare sa va fie…v-ati batut joc de oras si va bateti joc de noi…astia de ati votat asa ceva de doua ori demana cu adunatura asta de incompetenti…alte orase se dezvolta si arata frumos…voi ati ales usere…
Gogu a zis
Cred ca este o greșeală de redactare,sumele nu au cum sa fie in euro. Să dai 15,7 milioane de euro pentru modernizarea unei școli mi se pare aberant.
voicu a zis
Bai fratilor xxx asta nu poate fi oprit de PSD si PNL cu imprumuturile lui, care vor falimenta orasul ?? SRI ce face ?? de ce nu urmareste consilierii care s-ar preta la coruptie pentru a vota asemenea ineptii ??? DIICOT, DNA. se aude ceva de la Voi ??? S-au dormiti ca voua va este bine , nu dati socoteala la nimeni !!!! Trezirea !
– comentariu cenzurat
Stan a zis
Iar se vor inflama spiritele pe aici.
Ca ne omoara primarul, ca ne baga copii si nepoti in datorii etc.
Cel mai important lucru care se uita este ca el propune CL iar ei vor putea sa dea un vot negativ.
Vi se pare ca s-a intamplat ceva invers decat a vrut primarul in CL? NU !
Oare de ce ?
O vorba din batrani spune ca vinovat ( ca sa nu se simta cineva jignit) nu este cel care cere ci cel care da !!
SEPTEP a zis
Ia 110 milioane de euro.Te rog frumos.Ia ia…
next a zis
Pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor de patrimoniu care adăpostesc colegiile naționale „Ferdinand I” și Pedagogic „Ștefan cel Mare”, respectiv Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” consider că mai întâi trebuie avut în vedere obținerea de fonduri prin hotărâre de guvern și diferența să fie suportată de municipalitate. În anii trecuți au fost efectuate anumite lucrări de reabilitare atât la Corpul A al Școlii „Al. I. Cuza” cât și la colegiile naționale „Ferdinand I” și Pedagogic „Ștefan cel Mare”
Pentru o bună administrare și transparență decizională în administrația publică se impune primarul să prezinte o situație clară cu privire la gradul de îndatorare a municipiului pe tipuri de finanțări împrumuturi, emiterea de obligațiuni municipale, sumele obținute , finanțatorul dobanzile anuale , data obținerii finanțării și data scadentă.
Doru a zis
Aveam așteptări … dar din păcate orașul nu se schimbă în bine… din ce în ce mai aglomerat din cauza unor proiecte fără cap… străzi sparte … clădiri lăsate în paragină cu duiumul … și se iau împrumuturi … oare se uită ca Primăria nu are în prezent sediu ?
Cristi a zis
Da. Ca sa si asigure iar scaunul de primar.
Pt asta e imprumutul.
Atat ne costa ciufulitulnasta pervers si mincinos.