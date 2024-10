Primele alianțe din Consiliul Local Bacău. Noii aleși și-au stabilit grupurile și au împărțit comisiile

Consiliul Local al municipiului Bacău s-a întrunit astăzi, în prima ședință extraordinară a noului mandat 2024-2028, ordinea de zi cuprinzând doar chestiuni organizatorice și niciun proiect de interes public.

Noii aleși au votat astăzi componența celor 5 comisii de specialitate, au trecut prin depunerea jurămintelor rămase restante ale consilierilor Gigi-Nucu Candet și Alexandru Melinte și au legat primele alianțe prin constituirea grupurilor politice.

Sergiu Sechelariu și Cristinel Manolache au format un grup „verde” comun

Cel mai numeros grup politic din noul consiliu municipal este format din cei 7 consilieri USR, PMP și FD (fosta Alianță a Dreptei Unite de la alegerile locale) și este condus de Nicu Codrin Ignat (FD). O altă alianță în noul consiliu s-a format între Partidul Verde și Partidul Ecologist Român (PER), care și-au unit forțele și au constituit un grup comun ce numără 5 membri, desemnându-l lider de grup pe Valy-Cristinel Nechita.

Grupul PSD are 5 consilieri în fruntea cărora a fost votat Lucian Bogdănel, în timp ce PNL și AUR au fiecare câte 3 membri, cu Violeta Hazaparu lider al consilierilor municipali liberali și cu Victor Buftea șef peste formațiunea AUR.

Puși în fața constituirii comisiilor, consilierii locali par să fi uitat că trebuiau să respecte configurația politică de la alegerile desfășurate pe 9 iunie, așa cum prevede Codul administrativ la articolul 124. De exemplu, grupul PV-PER nu are niciun membru în comisia economică, în timp ce grupul ADU are 3 consilieri, cum de altfel grupul AUR nu are niciun membru în comisia juridică, în timp ce ADU are doi. În final, consilierii au decis ca PNL să dețină președinția a două comisii, în timp ce formațiunilor USR, PSD și AUR le-au revenit câte una.

1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget şi investiţii:

președinte: Violeta Hazaparu (PNL)

secretar: Nicu-Codrin Ignat (FD)

Gigi-Nucu Candet (PSD)

Felicia Ciobanu (USR)

Andrei Bolog (USR)

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecţia mediului şi ecologie:

președinte: Ilie Bîrzu (PNL)

secretar: Dan Bitire (PSD)

Gigi-Nucu Candet (PSD)

Ghiorghe Huluță (AUR)

Dragoș Ștefan (AUR)

Cristinel Manolache (PER)

Andrei Bolog (USR)

3. Comisia pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică:

președinte: Victor Buftea (AUR)

secretar: Cătălin Dinu (USR)

Neculai Vâlcu (PSD)

Alexandru Melinte (PMP)

Cristinel Nechita (PV)

4. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii şi sport:

președinte: Ana-Maria Egarmin (PSD)

secretar: Cosmin Iancu (PNL)

Lucian Bogdănel (PSD)

Adrian Mocanu (PMP)

Sergiu Sechelariu (PV)

Diana Poșa (PER)

Victor Buftea (AUR)

5. Comisia pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:

președinte: Leonard Bulai (USR)

secretar: Adrian Mocanu (PMP)

Gigi-Nucu Candet (PSD)

Ilie Bîrzu (PNL)

Cristinel Nechita (PV)

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avizele necesare înscrierii proiectelor pe ordinea de zi și au obligația să țină audiențe periodice cu cetățenii în cartiere, conform programului care urmează să fie stabilit. Chiar dacă existența avizelor comisiilor este obligatorie pentru dezbaterea unui proiect în plenul consiliului, acestea au rol consultativ.

Următoarea ședință a Consiliului Local al municipiului Bacău este programată pe 31 octombrie 2024, fiind anunțate peste 80 de proiecte pe ordinea de zi.