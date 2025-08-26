Primele demersuri pentru modernizarea canalizării pe strada Chimiei. La fiecare ploaie, carosabilul devine un veritabil lăcușor

Consiliul Local al municipiului Bacău are pe ordinea de zi un proiect care vizează rezolvarea problemelor generate de acumularea apelor pluviale pe strada Chimiei, pe sectorul dintre intersecţia cu strada Înfrăţirii şi podul peste râul Bistriţa, spre Ruși-Ciutea.

În prezent, colectarea apei meteorice de pe carosabil se face printr-un sistem format din 50 de guri de scurgere și 50 de puțuri de dren, care ar trebui să asigure infiltrarea apei în sol. Verificările efectuate pe teren, după sesizările repetate ale cetățenilor, au arătat însă că acest sistem este colmatat și nu mai face față ploilor, ceea ce duce la inundarea frecventă a carosabilului. La fiecare ploaie mai serioasă, porțiunea din strada Chimiei devine un adevărat lac, iar Primăria nu poate face nimic.

Proiectul prevede aprobarea de principiu pentru proiectarea și execuția unui nou sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, care să fie conectat direct la rețeaua de canalizare a municipiului, aflată în administrarea operatorului regional CRAB S.A. Tot CRAB va fi desemnat să ducă la îndeplinire investiția, prin includerea acesteia în Planul de Investiții.