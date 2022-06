Primele două licitații pentru pistele de biciclete au eșuat. Primăria Bacău, în pericol să piardă banii europeni pentru proiectele de mobilitate urbană!

Primele două licitații organizate de Primăria Bacău pentru realizarea coridoarelor nemotorizate din municipiul Bacău, proiecte finanțate din bani europeni, au fost un eșec. Nicio firmă nu a participat la procedurile de achiziție, Primăria fiind nevoită acum să refacă documentațiile. La fel și în cazul proiectului privind sistemul integrat al traficului, unde licitația trebuie reluată. Toate aceste proiecte trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2023, pentru ca municipalitatea să nu piardă finanțarea europeană, așa cum s-a întâmplat în cazul Insulei de Agrement.

Foto Facebook – Bacauanii vor piste pentru biciclete

Anul acesta, Primăria Bacău a scos la licitație primele două coridoare nemotorizate care leagă mai multe puncte din Bacău. Este vorba despre „Traseul tineretului” (care leagă Parcul Cancicov, printr-o pasarelă supraterană, de stadion și Universitatea Alecsandri, dar și de coridorul Centru – Gară. Însă nicio societate nu s-a prezentat la procedura de achiziție. Acum, Primăria trebuie să refacă documentațiile și să lanseze o nouă procedură, ceea ce va întârzia proiectele cu câteva luni.

În cazul proiectului privind „sistemul integrat de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”, la licitația organizată s-a prezentat o singură firmă, care a oferit însă cu 14% mai mult decât valoarea estimată de Primărie. Pentru ca această ofertă să fie acceptată, era nevoie de suplimentarea fondurilor de către Consiliul Local. Acesta s-a opus însă, viceprimarul Liviu Miroșeanu susținând că e nevoie să fie parcurși pașii legali și să se organizeze o altă licitație, cu o estimare actualizată a prețurilor. Astfel, și acest proiect, în valoare de nu mai puțin de 100 de milioane de lei, este amânat.

Creșterea prețurilor și legislația, o piedică pentru Primăria Bacău

Ciprian Piștea, managerul public al municipiului Bacău, a explicat că sunt mai multe motive pentru care licitațiile nu au avut succes.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și managerul public, Ciprian Piștea

„În contextul celor 3 crize economice, COVID, criză energetică și război, prețurile au luat-o razna. Noi am lansat două licitații, pe prețurile vechi, nu am avut participanți și clar rezultatul era actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pe care am și început-o. Le-am aprobat deja în ședința de luna trecută a Consiliului Local, vreo 4 dintre ele (proiectele privind coridoarele nemotorizate, n.r.). Și tot în aceeași perioadă, Guvernul a mai dat o ordonanță prin care stabilește cumva metodele de ajustare, de actualizare a devizelor generale și e bulversată toată țara în momentul de față. Nu e clar cum se fac aceste ajustări. Sunt lungi dezbateri și la ministere. Noi o să lansăm procedurile cu indicatorii aprobați și o să vedem ce corecturi facem din mers, ca să nu mai pierdem timpul inutil”, a explicat Ciprian Piștea.

Lucrări de 40 de milioane de euro trebuie finalizate într-un an și jumătate

Situația pierderii finanțării a fost discutată și în Consiliul Local Bacău, mai mulți consilieri amintind de Insula de Agrement și punctând faptul că deja proiectele s-au lungit nepermis de mult. Chiar la ultima ședință, directorul ADL Bacău, Adrian Anghel, a admis că pierderea banilor este una dintre posibilități. „Da, există și această variantă”, a recunoscut acesta, la o întrebare a consilierului Eusebiu Diaconu.

Temerile consilierilor locali sunt justificate, având în vedere că nici până acum nu există licitații finalizate, iar lucrările trebuie duse la capăt într-un an și jumătate. Mai mult, este vorba despre multe lucrări, unele de anvergură, cum este Traseul Tineretului, unde se va construi o pasarelă supraterană între Parcul Cancicov și zona Universității George Bacovia.

În total sunt 6 coridoare nemotorizate ce trebuie făcute în această perioadă, plus proiectul privind sistemul integrat de trafic. Fondurile europene pentru aceste proiecte de mobilitate urbană însumează peste 40 de milioane de euro.