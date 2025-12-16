Primii pași pentru reabilitarea podului de la intrarea în Gherăiești. Primăria vrea să facă o expertiză tehnică

După prăbușirea balustradei de la podul Narcisa, Primăria Bacău „suflă și în iaurt”. Astfel, administrația locală a făcut primele demersuri pentru reabilitarea podului care face legătura cu parcul Gherăiești, ce urmează a fi reabilitat.

Potrivit documentelor oficiale, administrația locală intenționează să declare podul de acces peste canalul de fugă al Bistriței, împreună cu terenurile aferente, bunuri de uz și interes public local, introducându-le în domeniul public al municipiului. Măsura este necesară pentru înscrierea imobilelor în Cartea Funciară pe numele Municipiului Bacău și pentru clarificarea dreptului de proprietate, în contextul în care Hidroelectrica a comunicat că obiectivul nu se află în patrimoniul său.

În expunerea de motive a proiectului ce se va supune votului la următoarea ședință de Consiliu Local se arată că reglementarea juridică a podului este indispensabilă pentru realizarea unei expertize tehnice de specialitate, care să stabilească starea actuală a construcției, gradul de funcționalitate și indicii de calitate tehnică. Această expertiză reprezintă un pas premergător reabilitării infrastructurii de acces către Parcul Gherăiești, zonă intens utilizată de băcăuani pentru recreere și activități în aer liber.

Podul vizat are o suprafață construită de peste 530 de metri pătrați, o lungime de 81 de metri și o lățime medie de 6,6 metri. Odată trecut în domeniul public, municipalitatea va putea interveni legal asupra sa, atât pentru evaluare, cât și pentru lucrări de reparații sau modernizare.