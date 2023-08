Primul contract semnat pentru A13. O companie turcească va realiza lotul 3 din Autostrada Sibiu – Făgăraș

CNAIR și constructorul Makyol (Turcia) au semnat miercuri, la București, contractul pentru proiectarea și execuția lotului 3 al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș. Conform Economedia, lotul de autostradă dintre Arpașu de Jos și Sâmbăta are o lungime de 17,7 km și un termen de 4 ani (12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție). Autostrada Sibiu – Făgăraș are 68 kilometri (cu 5 km drum de legătură Lot 4), cuprinde 4 loturi, iar durata este de 48 de luni din care primele 12 pentru proiectare și 36 de luni pentru șantier. La licitația pentru Lotul 4 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș, Strabag a contestat la CNSC și a pierdut, dar a continuat contestația și la Curtea de Apel București.

„După ceva vreme am reușit să închidem procedura pe lotul 3, lotul de la Sibiu la Făgăraș, un lot undeva în mijloc, dar eu sper, din ce știu, că și celelalte trei loturi vor fi atribuite, semnate contractele în următoarele săptămâni. Unul dintre loturi, lotul 4 a câștigat și la CNSC (Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor) și este aceeași companie. E o companie puternică, solidă financiar, are contracte în multe zone și în Asia și în Africa. Și tronsonul 4 are același câștigător, urmează să se finalizeze procedurile și pe tronsoanele 1 și 2 astfel încât într-o lună, o lună și un pic să avem finalizate (n.r desemnați câștigătorii și semnare) toate cele 4 tronsoane de aprox. 70 de kilometri de la Sibiu la Făgăraș”, a declarat ministrul Sorin Grindeanu.

Autostrada Sibiu – Făgăraș, o investiție de aproape 7 miliarde de lei, are o durată de realizare de 4 ani. Este prima secțiune a Autostrăzii dintre municipiile Sibiu și Brașov (A3 Râșnov). Pentru secțiunea II Făgăraș – Brașov (48 km) în august 2021 CNAIR a semnat cu SEARCH contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic (termen doi ani), în timp ce pentru A13 Brașov – Bacău s-a scos la licitație al treilea contract pentru Studiul de Fezabilitate.

Tronsonul 1 Sibiu (Boița) – Avrig – Mârșa, lungime 14 kilometri și valoare estimată între 2 și 2,4 miliarde lei.

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km și cu o valoare estimată între 1,7 și 2 miliarde lei.

Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B), în lungime de 17,61 km și cu o valoare estimată de 1,836 miliarde lei și 2,1 miliarde lei.

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (cu o lungime de 16,26 km) și Drum de legătură cu DN1 (cu o lungime de 5,65 km), cu o valoare totală estimată 1,1 și 1,37 miliarde lei.