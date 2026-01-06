Primul nou-născut al anului 2026 din municipiul Bacău este un băiețel de 3.800 g

Ziarul de Bacău

Primul copil al anului 2026, din municipiul Bacău, a venit pe lume la Maternitatea din cadrul SJU, în noaptea dintre ani, la ora 05:05. Este vorba de un băiețel de 3.800 g, care a primit nota 10.

Potrivit datelor Spitalului Județean de Urgență Bacău, anul 2025 s-a încheiat cu 2.550 de nașteri, cu 30 mai multe decât în 2024. În 2026, până în prezent, au fost înregistrate deja 24 de nașteri.

„Într-o țară cu natalitate în scădere, fiecare bebeluș este o bucurie și o speranță. Mulțumim tuturor mamelor pentru încredere! Suntem onorați să fim parte din cele mai frumoase momente din viața voastră. Mulțumim și echipelor noastre de obstetrico-ginecologie și neonatologie pentru fiecare zâmbet adus pe lume și pentru fiecare mamă îngrijită cu dragoste și profesionalism!”, transmite SJU Bacău.

