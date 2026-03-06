Prins cu minciuna! Viziteu se laudă că lucrările sunt „în grafic” la Parcul Cancicov, deși termenul inițial de finalizare a fost deja depășit

Primarul Bacăului minte fără ocolișuri în așa-zisele „întâlniri cu băcăuanii, de pe Facebook. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a transmis că lucrările „sunt în grafic” la modernizarea parcului Cancicov, deși, în realitate, termenul inițial de finalizare este chiar luna aceasta.
Minciuni „live” pe Facebook
Primarul Viziteu a făcut una dintre așa-zisele sale „întâlniri cu băcăuanii” pe Facebook, miercuri seară. Prilej pentru acesta să se plângă de fake-news-uri și alte conspirații împotriva sa. În monologul său online, primarul Bacăului a strecurat chiar el fake-news-uri, mințind băcăuanii despre investiția de la Parcul Cancicov.
Lucrările sunt în grafic. Peste 50% din lucrare este făcută. O să continue în același ritm, sperăm că nu o să mai fie ploi multe, astfel încât lucrurile să meargă corecta spus primarul Viziteu.
Care este termenul de finalizare al lucrărilor?
În realitate, termenul de finalizare al lucrărilor la Parcul Cancicov este chiar luna martie 2026. Contractul a fost semnat la începutul toamnei lui 2024, iar ordinul de începere al lucrărilor a fost dat pe 19 septembrie, conform Primăriei Bacău. Termenul de execuție al lucrărilor a fost de 18 luni. Detalii AICI.
Astfel, termenul de finalizare al lucrărilor este martie 2026. Am solicitat un punct de vedere și viceprimarului Leonard Bulai (foto), care a confirmat că termenul inițial era martie 2026. Acesta a explicat că termenul a fost însă prelungit după o solicitare a constructorului, iar în prezent lucrările sunt la 60%. Despre noul termen de finalizare, vicele „speră” ca acesta să fie sfârșitul anului în curs.
Se lucrează la Parcul Cancicov. O perioadă, din cauza vremii nefavorabile, lucrările au mers mai greu, dar nu mai este cazul. La acest moment,suntem la 60 la sută din progres și sperăm să închidem anul acesta investiția.
În paralel cu lucrarea noastră, Compania de Apă va începe înlocuirea unei porțiuni a conductei de apă care trece prin parc. Totodată, luna viitoare SMUP se va muta în baza pe care o construim pe strada Constanței, permițând astfel constructorului sa intre să lucreze și în partea lacului artificial.
Noul termen de finalizare este în discuție având în vedere formularea unei revendicări de către constructor. Revendicarea, în sensul HG 1, se referă la mecanismul prin care antreprenorul care beneficiarului timp suplimentar – cum este in acest caz din cauza lucrărilor neprevăzute – cum sunt cele ale Companiei de Apa și suprapunerea cu proiectul Coridorului Tineretului. În urma medierii pentru această revendicare, vom stabili și un alt termen de finalizare.
Termenul inițial era martie 2026.a precizat pentru Ziarul de Bacău Leonard Bulai, viceprimarul Bacăului
Comentarii
Daniel a zis
Mai are o chestie interesantă referitoare la parc. Spune de o doamnă cu un cățel care a ajuns prin noroi la lacul sau balta din spatele muzeului. Păi dacă e șantier, acesta nu trebuie securizat astfel încât nimeni să nu ajungă să fie în pericol? Hai că adulții ar trebui să știe, dar poate fi un animal sau un copil care din curiozitate să se ducă la acel lac. Chiar trebuie să o pățească cineva pentru a lua măsuri?