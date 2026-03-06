Prins cu minciuna! Viziteu se laudă că lucrările sunt „în grafic” la Parcul Cancicov, deși termenul inițial de finalizare a fost deja depășit

Primarul Bacăului minte fără ocolișuri în așa-zisele „întâlniri cu băcăuanii, de pe Facebook. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a transmis că lucrările „sunt în grafic” la modernizarea parcului Cancicov, deși, în realitate, termenul inițial de finalizare este chiar luna aceasta.

Minciuni „live” pe Facebook

Primarul Viziteu a făcut una dintre așa-zisele sale „întâlniri cu băcăuanii” pe Facebook, miercuri seară. Prilej pentru acesta să se plângă de fake-news-uri și alte conspirații împotriva sa. În monologul său online, primarul Bacăului a strecurat chiar el fake-news-uri, mințind băcăuanii despre investiția de la Parcul Cancicov.

Lucrările sunt în grafic. Peste 50% din lucrare este făcută. O să continue în același ritm, sperăm că nu o să mai fie ploi multe, astfel încât lucrurile să meargă corect a spus primarul Viziteu.

Care este termenul de finalizare al lucrărilor?

În realitate, termenul de finalizare al lucrărilor la Parcul Cancicov este chiar luna martie 2026. Contractul a fost semnat la începutul toamnei lui 2024, iar ordinul de începere al lucrărilor a fost dat pe 19 septembrie, conform Primăriei Bacău. Termenul de execuție al lucrărilor a fost de 18 luni. Detalii AICI.

Astfel, termenul de finalizare al lucrărilor este martie 2026. Am solicitat un punct de vedere și viceprimarului Leonard Bulai (foto), care a confirmat că termenul inițial era martie 2026. Acesta a explicat că termenul a fost însă prelungit după o solicitare a constructorului, iar în prezent lucrările sunt la 60%. Despre noul termen de finalizare, vicele „speră” ca acesta să fie sfârșitul anului în curs.