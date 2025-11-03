Prinși cu jumătate de kilogram de canabis și „cristal” în portbagaj. Doi tineri au fost arestați preventiv!

O acțiune a polițiștilor antidrog din Bacău s-a încheiat cu reținerea unui bărbat și a unei femei, suspectați de trafic de droguri de risc și de mare risc.

Pe 1 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, în colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr de 26 de ani și a unei tinere de 32 de ani. Cei doi sunt cercetați pentru trafic și deținere de droguri de risc și de mare risc, fără drept.

Potrivit anchetatorilor, în aceeași zi, suspecții au fost prinși în flagrant delict în localitatea Cleja, de către polițiști ai Serviciului Rutier Bacău. În mașina acestora au fost găsite aproximativ 500 de grame de canabis (drog de risc) și 20 de grame de 3-CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal” (drog de mare risc), substanțe despre care se bănuiește că erau destinate comercializării.

După prinderea în flagrant, procurorii D.I.I.C.O.T. Bacău au dispus reținerea celor două persoane, urmând ca, pe data de 2 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Bacău să decidă arestarea preventivă pentru 30 de zile.

La operațiune au participat și criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, care au sprijinit activitățile de teren și cercetarea probelor.

Autoritățile reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, cei doi suspecți beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.