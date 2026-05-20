Profesoară din Moinești, hărțuită de directorul școlii, după ce a semnalat mai multe nereguli în cadrul unității de învățământ

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

O profesoară de la Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” din Moinești susține că a ajuns să fie umilită și hărțuită de directorul unității, profesorul de sport Eugen Cristian Comănescu, după ce a reclamat o serie de nereguli privind instruirea PSI și SSM din școală. Mai multe instituții ale statului – Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – au confirmat, în urma verificărilor, o parte dintre problemele semnalate de cadrul didactic.

prof. Iuliana Berbece și directorul Eugen Cristian Comănescu

Conflictul pare să fi pornit de la o instruire PSI desfășurată în decembrie 2025. Profesoara Iuliana-Maria Berbece susține că a fost pusă să semneze pentru o instruire pe care nu a efectuat-o în mod legal și că firma care presta serviciile pentru școală nu mai avea contract valabil la acel moment.

„Nu am vrut să semnez instruirea pentru că aceasta nu a avut loc. Cei de la firmă au venit pur și simplu la noi (profesorii) să semnăm un proces verbal pentru ceva ce nu a avut loc. Nu am vrut să fac o ilegalitate. De atunci, directorul a început să mă supună la o serie întreagă de presiuni și hărțuiri. Am făcut adrese către instituțiile abilitate, care au scos la iveală mai multe nereguli, iar mai apoi au confirmat presiunile și umilințele la care am fost supusă”, a declarat profesoara Iuliana Berbece. Aceasta chiar se judecă în prezent cu școala pentru că directorul nu a vrut să îi motiveze o absență de câteva ore, timp în care profesoara fusese chemată la un proces la Tribunalul Bacău, și ar fi inițiat o cercetare disciplinară.

Neregulile semnalate de profesoară, confirmate de instituțiile din Bacău

Verificările ulterioare au confirmat existența unor nereguli. Într-un răspuns oficial transmis profesoarei, Inspectoratul Școlar Județean Bacău arată că „neregula semnalată de petentă se confirmă”, precizând că „în data de 02.12.2025 nu s-a efectuat instruirea personalului angajat, deci nu a fost nimeni convocat la ședință. În data de 09.12.2025, anunțul privind instruirea PSI a fost redactat pe tabla din cancelarie”.

Mai mult, ISJ a constatat că documentele privind instruirea PSI și SSM erau neconforme și că firma contractată nu și-a îndeplinit obligațiile asumate. „Faptul că firma contractată nu și-a îndeplinit obligațiile este confirmat de procesul-verbal de control” întocmit de ITM Bacău, se arată în documentele oficiale.

Inspectorii școlari au mai reținut că „actele adiționale nu sunt semnate și ștampilate” de directorul unității și au recomandat „îndreptarea acestei erori materiale”.

La rândul său, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a confirmat că, la momentul controlului, conducerea școlii nu a prezentat „o decizie actualizată privind organizarea instruirii personalului în domeniul situațiilor de urgență”, aspect încadrat în prevederile legale privind instruirea salariaților.

Tot IGSU precizează că responsabilitatea privind întocmirea și actualizarea documentelor revine conducerii unității de învățământ.

Și Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău a constatat neconformități în urma controlului efectuat la școală. Potrivit documentelor, inspectorii au găsit probleme privind modul de efectuare a instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă, iar unitatea a fost sancționată. „Aceste neconformități au fost sancționate de către ITM Bacău, contravențional cu AMENDĂ de 5000 lei”, se arată în documentele oficiale.

Printre neregulile constatate de ITM se numără lipsa programelor de instruire-testare, instruiri incomplete, nerespectarea periodicității instruirilor, dar și funcționarea necorespunzătoare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă.

ISJ Bacău confirmă situația

ISJ Bacău confirmă comportamentul umilitor al directorului la adresa profesoarei

În paralel cu aceste verificări, relația dintre profesoară și conducerea școlii s-a deteriorat. Un pasaj extrem de important din raportul Inspectoratului Școlar confirmă acuzațiile privind comportamentul directorului față de cadrul didactic.

„Se confirmă afirmația privind «intervenția la clasă, umilitoare», prin declarația salariaților”, au concluzionat inspectorii școlari.

Totodată, ISJ a recomandat conducerii școlii „alegerea unui stil de comunicare asertiv, fără posibilități de interpretare ca atac la persoană, jignire, umilire”.

În același document apar și răspunsuri ale unor cadre didactice care au reclamat „limbaj ironic” și situații în care managerul unității ar fi ridicat tonul. Inspectorii au mai recomandat „evitarea acțiunilor, circumstanțelor, ipostazelor care ar putea fi interpretate ca tratament diferențiat” și asigurarea „unui climat stabil, predictibil”. Profesoara Iuliana Berbece a declarat, de asemenea, că este supusă la tot felul de șicane din partea conducerii, de când a semnalat problemele din școală.

Am încercat să stăm de vorbă cu directorul Eugen Cristian Comănescu, însă acesta nu a răspuns apelurilor noastre.