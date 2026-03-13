Profesor de la Colegiul „Karpen”, acuzat de corupere sexuală. Unei eleve i-ar fi dat de băut, după care ar fi întreținut relații sexuale

Un popular profesor de la Colegiul „NV Karpen” din municipiul Bacău, proprietar al unei agenții de turism, este acuzat de coruperea sexuală a unei minore, elevă la una dintre clasele la care preda geografie. După câteva luni de insistențe, s-ar fi întâlnit cu minora, i-ar fi dat să bea alcool, după care ar fi întreținut relații sexuale. Mama fetei a aflat și a depus plângeri la Poliție și Inspectoratul Școlar Județean. Ea face un apel la alte victime, dar și la colegii individului, să dea declarații anchetatorilor, pentru ca „prădătorul sexual” să nu scape.

Mesaje cu tentă sexuală, filme pornografice

Ziarul de Bacău a stat de vorbă cu M.N, mama minorei, care a relatat ceea ce a pățit fiica sa. Din motive evidente, a dorit să-i păstrăm anonimatul.

„Din decembrie 2025, fiica mea a început să primească mesaje în privat de la profesorul (…), în care acesta îi făcea avansuri sexuale, îi trimitea complimente, îi spunea că o place foarte mult, că ar dori să aibă o relație cu ea și i-a propus să se întâlnească acasă la el. Profesorul îi trimitea aproape zilnic declarații de dragoste și insista să se întâlnească, să se cunoască mai bine. I-a propus de multe ori să îi trimită bani pe card și îi spunea că o iubește. Până a reușit să o convingă”, a relatat MN.

Facsimil. Mesaje primite de minoră de la profesorul său. Numărul de telefon corespunde cu al profesorului de geografie

Femeia a aflat consternată și cum a reușit profesorul de geografie să întrețină relații sexuale cu fiica ei: „În ziua în care s-au întâlnit, profesorul i-a oferit băuturi alcoolice și au întreținut relații sexuale. La scurt timp, profesorul i-a trimis un mesaj în care îi spunea ca relația lor nu poate fi una de viitor, dat fiind că el este profesorul ei, dar pot rămâne prieteni”.

Facsimil. Mesaje primite de minoră de la profesorul său. Numărul de telefon corespunde cu al profesorului de geografie

Lucrurile nu s-au oprit aici, relatează MN. „După o lună, a reînceput să îi trimită mesaje cu tentă sexuală, filme pornografice și a insistat să se mai întâlnească. Fiica mea a refuzat și a decis să îmi povestească ce i s-a întamplat”, a mai dezvăluit mama minorei.

Ce spune profesorul de geografie acuzat?

L-am contactat pe profesorul acuzat, care a susținut că nu știe nimic despre reclamație, fiind plecat din țară. El a răspuns la câteva întrebări ale reporterului:

– Ați fost reclamat pentru hărțuire sexuală sau corupere de minori, cum comentați?

– Nu am ce să comentez, nu știu ce să spun

– Ați trimis mesaje ciudate către minore, eleve de-ale dvs?

– Nu, nu!

– Aveți relații sexuale cu elevele dvs, prin excursiile pe care le organizați?

-Nu, nu, nu!

Inspectoratul a trimis echipă de anchetă. Profesorul a demisionat înaintea suspendării

Reclamația de corupere sexuală depusă de mama minorei la Inspectoratul Școlar a avut urmări. „ISJ a informat imediat școala, o echipă de inspectori s-a deplasat acolo pentru verificările preliminare. Unitatea de învățământ urma să stabilească de urgență măsura suspendarii profesorului, însă acesta, pe parcursul zilei de astăzi, și-a înregistrat demisia. Și ISJ Bacău, și unitatea de învățământ vor parcurge etapele de anchetare necesare, de consiliere a elevei etc. Ministerul Educației a fost înștiințat deja despre această speță”, a declarat prof. Anca Egarmin, inspector general școlar.

Apelul mamei: „Părinții sau elevele care au informații despre comportamentul bolnav al acestui profesor sau au fost victime să aibă curajul să îl denunțe”

MN, mama minorei, face un apel către cei care cunosc detalii despre comportamentul profesorului de geografie:

„Fac apel la toți părintii sau elevele care au informații despre comportamentul bolnav al acestui profesor sau au fost victime, să aibă curajul să îl denunte. Fac apel la colegii profesori ai acestui individ să aibă demnitatea să îl denunțe, să nu îl mai protejeze, să se gândească la propriii lor copii, la fetițele lor. Este un prădător sexual și nu are ce căuta în învățământ! El are și o agenție de turism prin care duce copiii în excursie, tabere. Aveți încredere să vă lăsați copiii pe mâna lui? De acest pervers se știe de mulți ani, elevii vorbesc despre el, despre cuceririle lui. Oare niciun profesor din liceu nu a auzit, conducerea nu s-a întrebat? Și fetelor, să nu vă fie frică și nici rușine să vorbiți. Nu sunteți voi vinovate! Adultul trebuie să pună limite, să spuna NU! Cu atât mai mult un profesor nu trebuie să abuzeze de putere, autoritate, poziția lui și de vulnerabilitatea voastră!”

Vom reveni.