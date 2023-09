Programul „Casa Verde Fotovoltaice”, suspendat prin decizia Curții de Apel Oradea. Ministrul Mediului, M. Fechet: „Dacă AFM-ul are o culpă în tot acest proces, vor fi luate măsuri”

Programul „Casa Verde Fotovoltaice” a fost suspendat, începând de ieri, 26 septembrie 2023, ca urmare a unei decizii date de Curtea de Apel Oradea, prin care se admite reclamația făcută de o firmă de instalații, a cărui dosar de validare a fost respins de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Toate cele 90.000 de familii care au depus dosare vor avea de așteptat ca litigiul să se rezolve, pentru a-și putea monta panourile.

„Prin această decizie s-a dispus suspendarea executării Deciziei de soluționare a contestației privind respingerea dosarului de validare al reclamantei DHELECTRIC SYSTEMS SRL ca instalator publicat pe site-ul AFM în data de 28 august 2023 și suspendarea întregii proceduri de publicare a listei instalatorilor validați, de alegere a acestora de către beneficiari și de încheiere a contractelor de participare și de finanțare până la soluționarea definitivă a cauzei ce face obiectul dosarului 3167/111/2023”, potrivit comunicatului de presă emis de Administrația Fondului pentru Mediu.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) consideră că respectat întocmai toate procedurile privind validarea/invalidarea instalatorilor prevăzute în Ghidul de finanțare a Programului Casa Verde Fotovoltaice, inclusiv în cazul respingerii dosarului depus de DHELECTRIC SYSTEMS SRL.

„În data de 12 mai 2023, Administrația Fondului pentru Mediu a solicitat, prin intermediul aplicației informatice aferente Programului Casa Verde Fotovoltaice, instalatorului DHELECTRIC SYSTEMS SRL să încarce în aplicație, în termen de 5 zile lucrătoare, atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B, fiind un document care lipsea din dosarul depus (…) Ca urmare a neîncărcării documentului lipsă în aplicația informatică în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul instalatorului DHELECTRIC SYSTEMS SRL a fost respins”, se precizează în comunicatul de presă al AFM.

Reacția ministrului Mediului, Mircea Fechet

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a făcut câteva precizări privitoare la această situație, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o astăzi. El a spus că: „Din discuțiile pe care le-am avut aseară cu conducerea AFM, care a evaluat acel dosar în care suntem parte, decizia acestora este a aceea de a ataca într-un termen de 5 zile hotărârea instanței de judecată de suspendare și, bineînțeles că, sper să aflăm cât mai repede modalitatea concretă în care se va termina acest dosar. Eu cred că cele 90.000 de familii, care au depus deja dosare, nu ar trebui să sufere din cauza acestui proces, nu ar trebui să aștepte prea mult.”

De asemenea, ministrul Mediului a mai precizat că „până la urmă e un litigiu extrem de simplu. O companie pretinde că nu a fost înștiințată prin email. AFM-ul spune că a trimis acel email și are dovezi în acest sens (…) acele email-uri au fost transmise automat către toate firmele cărora le-au fost solicitate clarificări. Toate acele firme au confirmat primirea acestui email, mai puțin firma în cauză, care nu doar că nu a confirmat, dar a ales să se judece cu AFM-ul în sensul în care se consideră neîndreptățită (…) Bineînțeles că am cerut un punct de vedere foarte detaliat la AFM, pentru că ar trebui să dea socoteală cel puțin acele persoane care au evaluat dosarul societății respective, care au evaluat contestația făcută de firma respectivă când a fost respinsă, și cel puțin acele persoane care au scris întâmpinarea pe care am trimis-o instanței și care, fără să mă pricep foarte tare la chestiuni juridice, nu mi s-a părut foarte convingătoare (…) vă pot asigura că toate măsurile administrative, care se impun în situația în care se va dovedi că AFM-ul are o culpă în tot acest proces, vor fi luate.”

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va depune cerere de recurs la Curtea de Apel Oradea în vederea deblocării și reluării Programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 în cel mai scurt timp.