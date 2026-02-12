Programul de colectare a deșeurilor de către SOMA Bacău, afectat de restricțiile la rampa de descărcare

Programul de colectare a deșeurilor menajere în municipiul Bacău și în cele 22 de comune deservite de operatorul SOMA Bacău a fost dat peste cap, după ce operatorul rampei de descărcare a anunțat limitarea fluxului de acces pentru autospecialele de salubritate.

Colaj foto: mașinile SOMA Bacău, blocate la rampa de descărcare

Potrivit informațiilor transmise, începând de ieri, la depozitul de deșeuri sunt acceptate pentru descărcare doar trei mașini pe oră. Măsura, care nu a fost anunțată în prealabil, a generat timpi mari de așteptare pentru autospecialele de colectare, care rămân blocate ore întregi la rampa de descărcare, afectând astfel ritmul obișnuit al activității din teren.

În aceste condiții, SOMA Bacău nu mai poate respecta, temporar, calendarul de colectare stabilit pentru municipiul Bacău și localitățile limitrofe. Întârzierile vor apărea în mai multe zone, iar ridicarea deșeurilor ar putea avea loc cu decalaje față de zilele obișnuite.

Situația nu ține de organizarea activității SOMA Bacău, ci este cauzată exclusiv de restricțiile impuse la punctul de descărcare. Vom reveni cu detalii.