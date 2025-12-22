Programul de lucru la RAJA S.A. în perioada sărbătorilor de iarnă!

RAJA S.A. aduce la cunoștința tuturor abonaților că, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, casieriile RAJA, precum și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor avea program de lucru modificat.

Pentru efectuarea plăților, abonații pot utiliza soluțiile alternative puse la dispoziție de RAJA, precum contul de client (disponibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația mobilă), transfer bancar sau direct debit. Clienții care nu au acces la soluțiile de plată la distanță pot achita facturile la punctele de plată Pay Point, Payzone sau Westaco.

Documentațiile specifice pentru diferite servicii pot fi transmise folosind metodele de comunicare online disponibile pe site-ul societății, la adresa https://rajac.ro/contact/.

Pe toată durata acestei perioade, activitatea structurilor RAJA care asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și de preluare/tratare a apelor uzate se va desfășura fără întrerupere.

Pentru eventuale disfuncționalități survenite la nivelul infrastructurii de apă și canalizare, utilizatorii pot apela Dispeceratul RAJA – 0241/924, disponibil 24 de ore din 24. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze cu promptitudine pentru remedierea avariilor sau a problemelor apărute în sistem, astfel încât serviciile furnizate să fie menținute la parametri optimi.

Programul casieriilor societății în intervalul 24 decembrie 2025 – 07 ianuarie 2026, va fi următorul:

24 decembrie 2025: Program redus, 08.00 – 13.00

25, 26, 27, 28 decembrie 2025: Închis

29, 30 decembrie 2025: Program normal, 08.00 – 16.00

31 decembrie 2025: Program redus, 08.00 – 14.00

05 ianuarie 2026: Program normal, 08.00 – 16.00

06, 07 ianuarie: Închis

Începând de joi, 08 ianuarie 2026 casieriile, precum și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul își vor relua programul normal de lucru.

Biroul de Comunicare RAJA S.A.