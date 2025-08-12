Programul RAJA de Sfânta Maria

RAJA S.A. aduce la cunoștință consumatorilor din întreaga arie de operare că vineri – 15 august 2025, cu prilejul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria), casieriile societății, precum și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise.

Abonații au la dispoziție soluții alternative de plată, precum contul de client RAJA (disponibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), transfer bancar sau direct debit. Pentru cei care nu au acces la aceste metode, facturile pot fi achitate și la punctele de plată Pay Point, Payzone sau Westaco.

Documentațiile specifice pentru diferite servicii pot fi transmise folosind metodele de comunicare online, care se regăsesc pe pagina web a societății https://rajac.ro/contact/.

În această zi, activitatea structurilor responsabile cu furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de preluare/tratare a apelor uzate se va desfășura în regim continuu.

Pentru eventuale disfuncționalități survenite la nivelul infrastructurii de apă și de canalizare, clienții societății pot apela numărul de telefon al Dispeceratului Central – 0241/924, accesibil 24 de ore din 24.

Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a răspunde prompt la orice solicitare, chiar și în această zi specială.

La mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua numelui!

Vă dorim o sărbătoare plină de liniște, bucurie și sănătate, alături de cei dragi.