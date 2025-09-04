Programul SOMA de colectare a deșeurilor din sticlă, în cele 22 de comune, pentru luna septembrie 2025

SOMA Bacău colectează, o dată pe lună, sticla din recipientele aflate pe domeniul public, din fiecare din cele 22 de comune, conform graficului prezentat mai jos.

Ziua în care se ridică deșeurile respective este marcată în calendare cu verde.

Graficul de colectare a deșeurilor din sticlă în zona rurală (recipientele aflate pe domeniul public)

Perioada 08 – 12 septembrie 2025

Luni: se vor colecta deșeurile din sticlă în comunele: Berești-Bistrița și Buhoci .

și . Marți: colectarea va avea loc în comunele: Cleja și Faraoani .

și . Miercuri: colectarea se va face în comunele: Filipești și Gârleni .

și . Joi: colectarea va avea loc în comunele: Gioseni și Luizi Călugăra .

și . Vineri: colectarea se va face în comunele: Hemeiuș și Horgești.

Perioada 15 – 19 septembrie 2025

Luni: colectare se va face în comunele: Itești și Letea Veche .

și . Marți: colectarea va avea loc în comunele: Măgura și Mărgineni.

și Miercuri: colectarea va avea loc în comunele: Nicolae Bălcescu și Prăjești .

și . Joi: colectarea va avea loc în comunele: Răcăciuni și Tamași .

și . Vineri: colectarea va avea loc în comunele: Racova și Sărata.

Perioada 22 – 26 septembrie 2025

Luni: colectarea se va face în comunele: Săucești și Traian.

Cum se colectează corect deșeurile din sticlă?

VERDE este doar pentru sticlă. Deșeurile de sticlă trebuie depuse numai în recipientele de culoare verde existente în platformele publice (le găsiți ușor, în puncte special amenajate pe domeniul public).

Exemple deșeuri care trebuie colectate în recipientul verde: sticle și ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice (curate și fără conținut) etc.

Sticla poate fi reciclată indiferent de culoarea ei (verde, maro etc), iar spargerea produselor din sticlă când sunt aruncate în recipientele verzi de colectare nu afectează procesul de reciclare. Important: ambalajele din sticlă trebuie să fie goale și curate.

NU depuneți în recipientele de culoare verde: sticla de la geamuri, parbrize, mese din sticlă, oglinzi, produse din porțelan, ceramică, obiecte din cristal, vase rezistente la căldură (vase yena), pahare sparte din sticlă etc. Ca regulă generală: sunt permise numai ambalaje din sticlă.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.