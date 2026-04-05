Programul SOMA de colectare a deșeurilor reziduale, din perioada 06 – 11 aprilie 2026

În săptămâna 06 – 11 aprilie 2026, intervalul orar 7:30 – 16:00, SOMA va colecta deșeurile, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, din zonele prezentate în programul de mai jos.

În municipiul Bacău, colectarea deșeurilor reciclabile se face o dată la două săptămâni. În mediul rural, colectarea deșeurilor reciclabile se face o dată pe lună.

Graficul de colectare a deșeurilor reziduale din municipiul Bacău

Luni, 06 aprilie, colectarea se va face pe următoarele străzi din Cartierul Şerbănești: Bulevardul Unirii, Calea Romanului 188 (cartier case), Capitan Ernest Tartescu, Capitan Ioan Boros, Capitan Vasile Merica, Capitan Victor Precup, Campului, Colonel Ion Zarnescu, Colonel Nicolae Draghici, Constantin Platon, Costache Radu, General Eremia Grigorescu, Gheorghe Honciug, Gheorghe Marinescu, Grigore Cantili, Iasomiei, Ion Roata, Leon Sakellary, Lupeni, Maior Alexandru Velican, Maresal Alexandru Averescu, Pomilor, Romantei, Salciei, Silistei, Siretului, Spicului, Serbanesti, Trecatoarea Islaz, Triumfului, Vadul Pomilor, Viitorului.

Marți, 07 aprilie, colectarea se va face pe următoarele străzi din:

: Calea Barladului, Cezar Unescu, Dimitrie Busila, Dorului, Fundatura Barladului, General dr. Dumitru Badiu, Gheorghe Vranceanu, Grigore Tabacaru, Lucrafarului, Muncii, Plaiului, Theodor Neculuta, Ulmilor; cartierul Gherăiești: Arinilor, Austrului, Calea Moldovei (inclusiv cartierul ANL Gheraiesti), Cantonului, Corbului, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Gladiolei, Lacramioarelor, Linistei, Lunca Bistritei, Nalbei, Sperantei, Trecatoarea Gheraiesti, Victor Nadolschi, Zambilelor.

Miercuri, 08 aprilie, se au în vedere următoarele străzi din:

: Artarului, Dimitrie Busila, Holtului, Ilarie Voronca, Licurici, Nicolae Lascar Bogdan, Prunului, Razoare, Silozului Sublocotenent Adam, Tecuciului, Trecatoarea Tecuciului, Viselor; zona Miorița – Nord: 8 Martie, Banca Nationala, Buciumi, Decebal, Depoului, Ecaterina Varga, Fagului, Ion Ionescu de la Brad, Ion Luca, Lunii, Martir Closca, Martir Horia, Mioriței, Nordului, Plantelor, Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Traian, Venus, Vrancei, Vulturului, Zimbrului.

Joi, 09 aprilie, colectarea va continua pe străzile din:

: Aleea Ateneului, Apusului, Avram Iancu, Banatului, Bogdan Voievod, Bulevardul Ionita Sandu Sturza, Caisilor, Cuza Voda, Energiei, Erou Gheorghe Nechita, Erou Marius Hasan, Fundatura Mihai Eminescu, Garii, George Bacovia, Maramures, Magura Casin, Mihai Eminescu, Nicolae Titulescu, Oituz, Pacii, Razboieni, Soimului, Trotus, Vasile Alecsandri; cartier Tache: 13 Septembrie, Alexandru Lapusneanu, Alexei Tolstoi, Bicaz, Bucegi, Crinului, Daciei, George Enescu, Gheorghe Glod, Marasti, Nicolae Copernic, Teiului.

Vineri, 10 aprilie, colectarea se va realiza în cartierul CFR (inclusiv Calea Moinești), străzile: Alba Iulia, Arcadie Septilici, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Brandusei, Bulevardul Vasile Parvan, Calea Moinesti (inclusive cartier Blejusca), Caraiman, Ceahlaului, Dimitrie Cantimir, Dr. Constantin Istrate, Dragos Voda, Fundatura Bogdan Petriceicu Hasdeu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Lazar, Gheorghe Sincai, Gloriei, Iasilor, Independentei, Ion Creanga, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Pictor Nicolae Grogorescu, Poet Vasile Carlova, Procopie Strat, Tineretului, Tisei, Tudor Vladimirescu, Viilor, Xenopol.

Sâmbătă, 11 aprilie, se vor ridica deșeurile reziduale de pe străzile din:

: Aeroportului, Agudului, Calea Republicii; 2 Stejari (partea care aparține de mun. Bacău); zona Izvoare – Milcov – Bistrița Lac: Andrei Muresan, Aurel Vlaicu, Banu Maracine, Cezar Boliac, Ciprian Porumbescu, Ciresoaiei, Cronicar Ion Neculce, Izvoare, Infratirii, Letea, Milcov, Miron Costin, Muscatelor, Ogorului, Pictor Stefan Luchian, Rozelor, Salcamilor, Scanteii, Toporasi, Vasile Lupu, Veronica Micle, Plopilor, Orizontului.

Graficul de colectare a deșeurilor reziduale din zona rurală – se vor colecta doar deșeurile din pubela neagră

Luni, 06 aprilie, se vor colecta deșeurile din comunele:

Berești-Bistrița, satele Berești-Bistrița, Brad, Climești, Pădureni;

Gârleni, satele Gârleni, Gârlenii de Sus, Lespezi, Surina; Satul Nou;

Letea Veche, Sat Letea Veche; Radomirești;

Mărgineni: sat Mărgineni și străzi înguste din sat Mărgineni;

și străzi înguste din sat Mărgineni; Racova, satele Racova, Gura Văii, Hălmăcioaia, Ilieși.

Marți, 07 aprilie, colectarea va avea loc în comunele:

Buhoci, satele Buhoci, Buhocel, Bijghir, Coteni, Dospinești;

Gioseni;

Letea Veche, satele Holt, Ruși Ciutea, Siretu;

Mărgineni, cu excepția străzilor înguste, în satele Barați, Trebeș, Pădureni, Valea Budului, Luncani, Podiș, Poiana;

Prăjești;

Sărata, satele Sărata și Bălțata.

Miercuri, 08 aprilie, se au în vedere comunele:

Cleja, satele Cleja, Somușca, Valea Mică;

Hemeiuș, satele Hemeiuș, Fântânele, Lilieci, Andrieșești;

Luizi Călugăra, satele Luizi Călugăra și Osebiți;

Nicolae Bălcescu, satele Valea Seacă, Buchila și străzi înguste;

Săucești, satele Săucești, Bogdan Vodă, Schineni, Siretu, Șerbești.

Joi, 09 aprilie colectarea deșeurilor reziduale se va face în comunele:

Faraoani, satele Faraoani și Valea Mare;

Horgești, satele Horgești, Bazga, Galeri, Mărăscu, Răcătău-Răzeși, Răcătăul de Jos, Recea, Sohodor;

Măgura, satele Mărgura, Crihan, Dealu Mare, Sohodor;

Nicolae Bălcescu, satele Nicolae Bălcescu, Lărguța;

Tamași, satele Tamași, Chetriș, Furnicari.

Vineri, 10 aprilie, colectarea va avea loc în comunele:

Mărgineni – străzile înguste din: Barați ; Trebeș ; Pădureni ; Luncani ; Podiș ; Valea Budului ; Poiana .

Filipești, satele Filipești, Boanța, Cârligi, Cornești, Cotu Grosului, Galbeni, Hârlești, Onișcani.

Itești, satele Iteși, Ciumași, Dumbrava, Făgățel.

Nicolae Bălcescu, sat Lărguța;

Răcăciuni, satele Răcăciuni, Ciucani, Cătun Dumbrăveni, Fundu Răcăciuni, Gheorghe Doja, Gâșteni, Răstoaca;

Traian, satele Traian, Bogdănești, Herțioana de Jos, Herțioana Răzeși, Zăpodia.

Graficul de colectare a deșeurilor din zona rurală, unde se vor colecta inclusiv deșeurile reciclabile

Luni, 06 aprilie, colectarea deșeurilor se va face în comuna Berești-Bistrița, sate: Berești-Bistrița, Brad, Climești, Pădureni și în comuna Racova, sate: Racova, Gura Văii, Hălmăcioaia, Ilieși.

Marți, 07 aprilie, colectarea deșeurilor se va face în comuna Buhoci, sate: Buhoci, Bijghir, Buhocel, Coteni, Dospinești.

Miercuri, 08 aprilie, colectarea deșeurilor se va face în comuna Cleja, sate: Cleja, Somușca, Valea Mică și în comuna Prăjești, sat: Prăjești.

Joi, 09 aprilie, colectarea se va face în comuna Faraoani, sate: Faraoani, Valea Mare.

Vineri, 10 aprilie, colectarea se va face în comuna Filipești, sate: Filipești, Boanța, Cârligi, Cornești, Cotu Grosului, Galbeni, Hârlești, Onișcani.