Programul SOMA de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile, din perioada 13 – 18 octombrie 2025

În săptămâna 13 – 18 octombrie 2025, intervalul orar 7:30 – 16:00, SOMA va colecta deșeurile, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, din zonele prezentate în programul de mai jos.

În municipiul Bacău, colectarea deșeurilor reciclabile se face o dată la două săptămâni. În mediul rural, colectarea deșeurilor reciclabile se va face o dată pe lună.

Graficul de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile din municipiul Bacău

Luni, 13 octombrie, colectarea se va face pe următoarele străzi din Cartierul Şerbănești: Bulevardul Unirii, Calea Romanului, Capitan Ernest Tartescu, Capitan Ioan Boros, Capitan Vasile Merica, Capitan Victor Precup, Campului, Colonel Ion Zarnescu, Colonel Nicolae Draghici, Constantin Platon, Costache Radu, General Eremia Grigorescu, Gheorghe Honciug, Gheorghe Marinescu, Grigore Cantili, Iasomiei, Ion Roata, Leon Sakellary, Lupeni, Maior Alexandru Velican, Maresal Alexandru Averescu, Pomilor, Romantei, Salciei, Silistei, Siretului, Spicului, Serbanesti, Trecatoarea Islaz, Triumfului, Vadul Pomilor, Viitorului.

Marți, 14 octombrie, colectarea se va face pe următoarele străzi din:

cartierul Şerbănești : Calea Barladului, Cezar Unescu, Dimitrie Busila, Dorului, Fundatura Barladului, General dr. Dumitru Badiu, Gheorghe Vranceanu, Grigore Tabacaru, Lucrafarului, Muncii, Plaiului, Theodor Neculuta, Ulmilor;

: Calea Barladului, Cezar Unescu, Dimitrie Busila, Dorului, Fundatura Barladului, General dr. Dumitru Badiu, Gheorghe Vranceanu, Grigore Tabacaru, Lucrafarului, Muncii, Plaiului, Theodor Neculuta, Ulmilor; cartierul Gherăiești: Arinilor, Austrului, Calea Moldovei (inclusiv cartierul ANL Gheraiesti), Cantonului, Corbului, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Gladiolei, Lacramioarelor, Linistei, Lunca Bistritei, Nalbei, Sperantei, Trecatoarea Gheraiesti, Victor Nadolschi, Zambilelor.

Miercuri, 15 octombrie, se au în vedere următoarele străzi din:

cartierul Şerbănești : Artarului, Dimitrie Busila, Holtului, Ilarie Voronca, Licurici, Nicolae Lascar Bogdan, Prunului, Razoare, Silozului Sublocotenent Adam, Tecuciului, Trecatoarea Tecuciului, Viselor;

: Artarului, Dimitrie Busila, Holtului, Ilarie Voronca, Licurici, Nicolae Lascar Bogdan, Prunului, Razoare, Silozului Sublocotenent Adam, Tecuciului, Trecatoarea Tecuciului, Viselor; zona Miorița – Nord: 8 Martie, Banca Nationala, Buciumi, Decebal, Depoului, Ecaterina Varga, Fagului, Ion Ionescu de la Brad, Ion Luca, Lunii, Martir Closca, Martir Horia, Nordului, Plantelor, Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Traian, Traian Vuia, Venus, Vrancei, Vulturului, Zimbrului.

Joi, 16 octombrie, colectarea va continua pe străzile din:

zona Centru – Gară : Aleea Ateneului, Apusului, Avram Iancu, Banatului, Bogdan Voievod, Bulevardul Ionita Sandu Sturza, Caisilor, Cuza Voda, Energiei, Erou Gheorghe Nechita, Erou Marius Hasan, Fundatura Mihai Eminescu, Garii, George Bacovia, Maramures, Magura Casin, Mihai Eminescu, Nicolae Titulescu, Oituz, Pacii, Razboieni, Soimului, Trots, Vasile Alecsandri;

: Aleea Ateneului, Apusului, Avram Iancu, Banatului, Bogdan Voievod, Bulevardul Ionita Sandu Sturza, Caisilor, Cuza Voda, Energiei, Erou Gheorghe Nechita, Erou Marius Hasan, Fundatura Mihai Eminescu, Garii, George Bacovia, Maramures, Magura Casin, Mihai Eminescu, Nicolae Titulescu, Oituz, Pacii, Razboieni, Soimului, Trots, Vasile Alecsandri; cartier Tache: 13 Septembrie, Alexandru Lapusneanu, Alexei Tolstoi, Bicaz, Bucegi, Crinului, Daciei, George Enescu, Gheorghe Glod, Marasti, Nicolae Copernic, Teiului.

Vineri, 17 octombrie, colectarea se va realiza în cartierul CFR (inclusiv Calea Moinești), străzile: Alba Iulia, Arcadie Septilici, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Brandusei, Bulevardul Vasile Parvan, Calea Moinesti (inclusive cartier Blejusca), Caraiman, Ceahlaului, Dimitrie Cantimir, Dr. Constantin Istrate, Dragos Voda, Fundatura Bogdan Petriceicu Hasdeu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Lazar, Gheorghe Sincai, Gloriei, Iasilor, Independentei, Ion Creanga, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Pictor Nicolae Grogorescu, Poet Vasile Carlova, Procopie Strat, Tineretului, Tisei, Tudor Vladimirescu, Viilor, Xenopol.

Sâmbătă, 18 octombrie, se vor ridica deșeurile reziduale de pe străzile din:

cartierul Republicii : Aeroportului, Agudului, Calea Republicii;

: Aeroportului, Agudului, Calea Republicii; zona Izvoare – Milcov – Letea: Andrei Muresan, Aurel Vlaicu, Banu Maracine, Cezar Boliac, Ciprian Porumbescu, Ciresoaiei, Cronicar Ion Neculce, Izvoare, Infratirii, Letea, Milcov, Miron Costin, Muscatelor, Ogorului, Pictor Stefan Luchian, Rozelor, Salcamilor, Scanteii, Toporasi, Vasile Lupu, Veronica Micle.

Graficul de colectare a deșeurilor reziduale din zona rurală – se vor colecta doar deșeurile din pubela neagră

Luni, 13 octombrie, se vor colecta deșeurile din comunele:

Berești-Bistrița, satele Berești-Bistrița, Brad, Climești, Pădureni;

Gârleni, satele Gârleni, Gârlenii de Sus, Lespezi, Surina; Satul Nou;

Letea Veche, Sat Letea Veche; Radomirești;

Mărgineni: sat Mărgineni și străzi înguste din sat Mărgineni;

și străzi înguste din sat Mărgineni; Racova, satele Racova, Gura Văii, Hălmăcioaia, Ilieși.

Marți, 14 octombrie, colectarea va avea loc în comunele:

Buhoci, satele Buhoci, Buhocel, Bijghir, Coteni, Dospinești;

Gioseni;

Letea Veche, satele Holt, Ruși Ciutea, Siretu;

Mărgineni, cu excepția străzilor înguste, în satele Barați, Trebeș, Pădureni, Valea Budului, Luncani, Podiș, Poiana;

Prăjești;

Sărata, satele Sărata și Bălțata.

Miercuri, 15 octombrie, se au în vedere comunele:

Cleja, satele Cleja, Somușca, Valea Mică;

Hemeiuș, satele Hemeiuș, Fântânele, Lilieci, Andrieșești;

Luizi Călugăra, satele Luizi Călugăra și Osebiți;

Nicolae Bălcescu, satele Valea Seacă, Buchila și străzi înguste;

Săucești, satele Săucești, Bogdan Vodă, Schineni, Siretu, Șerbești.

Joi, 16 octombrie, colectarea deșeurilor reziduale se va face în comunele:

Faraoani, satele Faraoani și Valea Mare;

Horgești, satele Horgești, Bazga, Galeri, Mărăscu, Răcătău-Răzeși, Răcătăul de Jos, Recea, Sohodor;

Măgura, satele Mărgura, Crihan, Dealu Mare, Sohodor;

Nicolae Bălcescu, satele Nicolae Bălcescu, Lărguța;

Tamași, satele Tamași, Chetriș, Furnicari.

Vineri, 17 octombrie, colectarea va avea loc în comunele:

Filipești, satele Filipești, Boanța, Cârligi, Cornești, Cotu Grosului, Galbeni, Hârlești, Onișcani.

Itești, satele Iteși, Ciumași, Dumbrava, Făgățel.

Nicolae Bălcescu, sat Lărguța;

Răcăciuni, satele Răcăciuni, Ciucani, Cătun Dumbrăveni, Fundu Răcăciuni, Gheorghe Doja, Gâșteni, Răstoaca;

Traian, satele Traian, Bogdănești, Herțioana de Jos, Herțioana Răzeși, Zăpodia;

Mărgineni – străzile înguste din: Barați; Trebeș; Pădureni; Luncani; Podiș; Valea Budului; Poiana.

Graficul de colectare a deșeurilor din zona rurală, unde se vor colecta inclusiv deșeurile reciclabile

Vezi și: Programul SOMA de colectare a deșeurilor din sticlă, în cele 22 de comune, pentru luna octombrie 2025

Luni, 13 octombrie, colectarea deșeurilor se va face în comuna Gârleni, sate: Gârleni, Gârlenii de Sus, Lespezi, Surina, Satul Nou.

Marți, 14 octombrie, colectarea deșeurilor se va face în comuna Gioseni, sat: Gioseni și în comuna Sărata, sate: Sărata, Bălțata.

Miercuri, 15 octombrie, colectarea deșeurilor se va face în comuna Hemeiuș, sate: Hemeiuș, Fântânele, Lilieci.

Joi, 16 octombrie, colectarea se va face în comuna Horgești, sate: Horgești, Bazga, Galeri, Mărăscu, Răcătău-Răzeși, Răcătăul de Jos, Recea, Sohodor.

Vineri, 17 octombrie, colectarea se va face în comuna Itești, sate: Itești, Ciumași, Dumbrava, Făgețel, Borleanu și în comuna Săucești, sate: Săucești, Bogdan Vodă, Schineni, Siretu, Șerbești.