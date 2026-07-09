Proiect controversat pe masa Consiliului Local Bacău: Primăria vrea să închirieze terenuri și clădiri fără licitație, doar pe baza unei cereri

Primăria Bacău cere Consiliului Local, în baza derogărilor introduse de Guvernul Bolojan, să administreze patrimoniul public municipal în mod direct. Mai precis, proiectul scos în dezbatere publică prevede ca primăria să poată închiria direct terenurile și clădirile aflate în proprietatea orașului, fără organizarea unei licitații publice.

Argumentele Primăriei

În referatul de aprobare, viceprimarul Leonard Bulai susține că noua procedură elimină blocajele birocratice, permite valorificarea mai eficientă a patrimoniului și aduce venituri suplimentare la bugetul local. Acesta invocă existența unor situații în care persoane fizice și juridice utilizează deja terenuri sau construcții ale municipiului, iar lipsa unei proceduri ar genera litigii și pierderi financiare.

Dacă proiectul va fi votat, Primăria va avea un mecanism permanent prin care va putea promova închirierea directă a bunurilor din patrimoniul municipiului, fără licitație, în toate situațiile prevăzute de ordonanță.

Ce se va putea închiria fără licitație și cum funcționează mecanismul

Procedura propusă de Primărie se aplică atât bunurilor din domeniul public, cât și celor din domeniul privat al municipiului, adică terenuri și construcții. Închirierea directă va putea fi făcută în patru situații, și anume către autorități sau instituții publice, pentru închirieri ocazionale de maximum 45 de zile, pentru terenuri sau spații de cel mult 10 metri pătrați, respectiv către titularii unor drepturi de preempțiune recunoscute de lege. De asemenea, va putea fi aplicată, potrivit ordonanței, doar pentru garaje, locuri de parcare și bunuri similare fără destinație comercială.

Procedura începe cu depunerea unei cereri de către persoana interesată, după care urmează verificări privind situația juridică a terenului, regimul urbanistic, existența eventualelor litigii, verificarea fiscală a solicitantului și publicarea intenției de închiriere pentru o perioadă de 10 zile, timp în care pot fi formulate obiecții sau contraoferte.

După această etapă intervine o comisie numită prin dispoziția primarului, formată din funcționari ai Primăriei, care analizează dosarul și decide dacă propune atribuirea directă sau organizarea unei licitații.

În final, fiecare închiriere trebuie aprobată printr-o hotărâre distinctă a Consiliului Local, în care vor fi stabilite imobilul, durata contractului, destinația și chiria.

În cazul titularilor unui drept de preempțiune, chiria va fi stabilită printr-o evaluare realizată de un expert ANEVAR. În toate celelalte cazuri, chiria va fi calculată după grila prevăzută în hotărârile Consiliului Local privind taxele și impozitele locale. Contractele vor putea avea o durată de maximum trei ani, cu posibilitatea prelungirii doar prin aprobarea Consiliului Local.

O derogare introdusă de Guvernul Bolojan

Până la modificarea Codului Administrativ, regula era simplă: bunurile publice și private ale statului sau ale autorităților locale se închiriau doar prin licitație publică. Guvernul Bolojan a introdus însă, prin articolul 25 din OUG nr. 7/2026, o derogare prin care autoritățile locale pot aproba propriile proceduri pentru închirieri fără licitație în anumite situații expres prevăzute de lege.

Conform ordonanței, aplicarea acestei derogări este condiționată de aprobarea unei proceduri specifice de către autoritatea competentă, care trebuie să stabilească în mod obligatoriu condițiile de eligibilitate ale chiriașilor și nivelul sau modalitatea de calcul al chiriei. Proiectul de hotărâre al Primăriei Bacău este tocmai procedura prin care această derogare ar deveni aplicabilă la nivelul municipiului. Fără aprobarea Consiliului Local, derogarea nu produce efecte în Bacău.

Cu alte cuvinte, Consiliul Local poate aproba procedura sau poate decide să păstreze regula licitației publice. Prin urmare, votul consilierilor nu este unul pur tehnic, ci va stabili dacă terenurile și clădirile din patrimoniul municipal vor putea fi scoase la mezat fără competiție, printr-o procedură cu transparență redusă.