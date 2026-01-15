Proiect de lege: publicarea „listei rușinii” cu persoanele fizice datornice la stat

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune, într-un proiect de lege lansat în dezbatere publică, ca numelor datornicilor la stat – „lista rușinii”, cu scopul de a stimula plata, să se aplice și persoanelor fizice.

În actuala formă a legislației, măsura ar urma să se aplice doar firmelor. Proiectul de lege amintit, însă, extinde aplicabilitatea și la persoane fizice. În cazul acestora din urmă, lista ar include date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, în ideea unei transparențe fiscale sporite și a creșterii presiunii pentru conformare.

În acest context, au apărut deja opinii care spun că măsura ar fi ilegală.

„În măsura în care proiectul va fi adoptat în forma actuală, publicarea datelor personale, precum numele, domiciliul fiscal și datoriile persoanelor fizice pe site-urile autorităților ridică riscuri de neconformitate cu prevederile GDPR, deoarece aceste date pot afecta dreptul la viață privată. Legislația GDPR permite prelucrarea și publicarea datelor personale doar dacă există un temei legal clar și o proporționalitate reală, iar publicarea pe internet trebuie justificată printr-un interes legitim care să nu afecteze excesiv persoana”, a declarat Dr. Av. Radu Pavel.

Conform proiectului, se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante.

Astfel, „se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală”.

Textul mai spune că „se clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local”.

Publică va fi și lista „buni-platnicilor”

Proiectul de lege nu vizează doar expunerea datornicilor, ci introduce și o formă de „clasament pozitiv” al contribuabililor. Astfel, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice care și-au declarat și achitat la termen toate obligațiile fiscale, fără restanțe, vor fi incluse pe o listă publică a contribuabililor conformi.

La nivelul organelor fiscale centrale, lista „buni-platnicilor” va fi publicată potrivit unui ordin al președintelui ANAF, iar în cazul organelor fiscale locale, publicarea se va face prin hotărâre a consiliului local și va fi afișată și în Monitorul Oficial Local, la secțiunea „Alte documente”.

În liste vor fi menționate inclusiv persoane fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, scopul declarat fiind creșterea transparenței și stimularea conformării voluntare la plata impozitelor și taxelor locale. Guvernul mizează pe faptul că această „vizibilitate pozitivă” va funcționa ca un stimulent pentru contribuabili, în paralel cu presiunea publică exercitată asupra celor care figurează pe lista restanțierilor.

