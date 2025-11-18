Proiecte pentru modernizarea a 14 locuri de joacă din Bacău. Costurile s-au dublat sau chiar triplat față de valorile estimate în 2022

Consiliul Local Bacău a aprobat, în ședința extraordinară de vineri, un pachet de 14 proiecte tehnice de modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor din incinta mai multor grădinițe și parcuri de cartier. Toate documentațiile tehnice au fost actualizate de East Water Drillings SRL din București, firma care a realizat și proiectele tehnice inițiale, la faza DALI, în 2022.

Actualizările tehnice și modificările legislative au dus la creșteri spectaculoase ale valorilor investițiilor, aproape toate proiectele ajungând să coste între 370.000 și 460.000 de lei, față de circa 180.000-210.000 lei, așa cum erau evaluate inițial în 2022. Majorarea TVA la 21%, introducerea „marjei de buget” prin HG 1116/2023, schimbarea soluțiilor tehnice pentru stratul suport și montarea obligatorie a unor sisteme de supraveghere video sunt principalele explicații invocate în documentațiile propuse de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Proiecte aproape identice, aprobate de pe o zi pe alta

Deși suprafețele sunt relativ mici, între 100 și 130 de metri pătrați de covor elastic turnat, iar echipamentele sunt standardizate (complex tip 25, leagăn tip 10, carusele și figurine pe arc), costurile finale sunt aproape identice la toate locațiile, fără a ține cont de diferențele reale din teren dintre amplasamente. Durata de execuție este aceeași: 4 luni pentru fiecare proiect de la data ordinului de începere.

Proiectele presupun aceeași structură tehnică: un strat suport din balast și balast stabilizat, un covor elastic de cauciuc turnat continuu, borduri din lemn, înlocuirea echipamentelor existente cu modele conforme normelor actuale, amplasarea de bănci și coșuri de gunoi, precum și montarea a doi stâlpi de telecomunicații pentru alimentarea camerelor video. Conform declarațiile primarului din plenul Consiliului Local, sistemele de supraveghere nu sunt incluse în proiectele aprobate, acestea urmând a fi achiziționate separat.

Toate cele 14 documentații au fost aprobate la ședința extraordinară de vineri a Consiliului Local al municipiului Bacău, nefiind incluse pe ordinea de zi inițială a întrunirii forului deliberativ. Acestea au fost transmise consilierilor cu o zi înainte, cum de altfel a ajuns să se întâmple cu majoritatea documentațiilor tehnice de sute de pagini propuse în ultima perioadă spre aprobare.

Care sunt locurile de joacă care vor fi modernizate

Locul de joacă de la Grădinița 17 are o valoare finală de aproximativ 400.000–450.000 de lei, ceea ce reprezintă o dublare a costurilor față de DALI din 2022, creșterea fiind pusă pe seama actualizării proiectului tehnic, marjei de buget și a TVA majorat.

Locul de joacă de la Grădinița 15 ajunge la aproape 400.000 de lei, cu o creștere de peste 90% față de valoarea inițială, menținând aceleași tipuri de lucrări și echipamente standard.

Parcul Grădiniței Violeta depășește 420.000 de lei, cu o creștere de aproximativ 100%, justificată de extinderea suprafeței de covor elastic și de aplicarea noilor norme tehnice.

La Grădinița 32, investiția se ridică la circa 395.000 de lei, cu o majorare de peste 80% față de 2022, proiectul incluzând mai multe figurine și un carusel.

Parcul Grădiniței 31 ajunge la aproximativ 410.000 de lei, înregistrând o creștere de circa 90%, în condițiile unei dotări tehnice aproape identice cu celelalte amplasamente.

La Grădinița 18, valoarea proiectului depășește 430.000 de lei, dublând practic evaluarea inițială, pe fondul actualizărilor de proiect și al noilor cerințe de supraveghere.

Amenajarea locului de joacă de pe Bradului 52 se situează între 420.000 și 460.000 de lei, cu o creștere de aproximativ 100%, pe fondul unei suprafețe mai mari de intervenție.

În Parcul Milcov, investiția atinge aproximativ 440.000 de lei, valoare care crește cu 110–130% față de 2022, în condițiile în care proiectul cuprinde extinderea suprafeței și instalarea de echipamente noi.

Parcul Poet Cârlova Nou depășește 450.000 de lei, cu o creștere de peste 120%, fiind una dintre cele mai mari valori dintre toate proiectele aprobate.

Grădinița 136 are o investiție estimată între 380.000 și 430.000 de lei, ceea ce reprezintă o dublare comparativ cu evaluarea din 2022, fără elemente tehnice distincte față de restul proiectelor.

Locul de joacă „Papagal 2.0” ajunge la circa 400.000 de lei, cu o creștere între 90 și 110%, proiectul incluzând câteva elemente tematice, însă aceeași structură tehnică generală.

La Grădinița 8, ansamblul are o valoare finală între 370.000 și 420.000 de lei, una dintre cele mai mici din pachet, dar tot aproape dublă față de valoarea aprobată în 2022.

Locul de joacă de la Grădinița Letea are o valoare exactă de 449.269 de lei, în creștere cu 113% față de indicatorii inițiali, proiectul prevăzând 105,6 mp de covor elastic, 43,5 metri de bordură din lemn și înlocuirea tuturor echipamentelor.

La Grădinița nr. 29 din strada Radu Negru nr. 3, investiția atinge valoarea de 458.078 de lei, cu o creștere de 120% față de DALI, fiind unul dintre cele mai scumpe proiecte, cu 123,6 mp de covor elastic, un complex de joacă, leagăn, carusel, figurine, bănci, coșuri și supraveghere video.

Potrivit Libertatea, firma care a întocmit toate cele 14 documentații, East Water Drillings SRL, este controlată de Vasile Sebastian Albulescu, fost asociat cu ex-ministrul Sorin Grindeanu și partener la un moment dat în contracte cu Tel Drum.