Proiectul „Educație ecologică prietenoasă în școli și grădinițe”, derulat de SOMA și ADIS Bacău, va continua și în 2025

SOMA și ADIS Bacău derulează în municipiul Bacău și în cele 20 de comune limitrofe programul „Educație ecologică prietenoasă în școli și grădinițe”, încă din septembrie 2023, iar el va continua și în anul 2025, au anunțat reprezentanții firmei de salubritate.

Săptămâna această a fost ultima în care reprezentanții SOMA și ADIS Bacău au mers, alături de simpaticul Pelican (mascota SOMA), în școlile și grădinițele din Bacău, unde au promovat colectarea selectivă a deșeurilor și i-au învățat pe cei mici să fie responsabili cu mediul înconjurător.

„Am reușit în acest an să ajungem la mii de copii și cadre didactice, având nu mai puțin de 17 evenimente (…) Ultimul eveniment din acest an a avut loc la Grădinița din comuna Nicolae Bălcescu, o zi minunată pe care am petrecut-o alături de niște copii extrem de cuminți, ascultători și dornici să salveze Planeta Pământ”, au transmis reprezentanții SOMA Bacău.

În perioada următoare, campania va lua o pauză. Însă, din aprilie 2025, când reîncep programele Săptămâna Verde/Altfel în școli, proiectul „Educație ecologică prietenoasă în școli și grădinițe” va fi reluat.

„Urmează să intrăm într-o mică vacanță, timp în care Pelicanul SOMA să se odihnească și să se gândească la noi idei cu care să-i încânte pe copii începând cu anul următor. Pentru agenda anului 2025, evenimentele vor avea loc începând cu luna aprilie și vom încerca să ajungem în locurile în care încă nu am fost pentru că ne dorim să ajungem la cât mai mulți copii”, a mai precizat echipa SOMA Bacău.

Campania „Educație ecologică prietenoasă în școli și grădinițe” (începută în septembrie 2023), care are ca principal scop creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor, concomitent cu formarea unor generații de tineri responsabili, preocupați de reciclare, care să aibă grijă de mediul înconjurător.