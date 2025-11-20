Promovare la vârful justiției pentru o judecătoare din Bacău: Maria-Violeta Chiriac a câștigat concursul pentru Înalta Curte de Casație și Justiție

Judecătoarea Maria-Violeta Chiriac, magistrat al Curții de Apel Bacău, a promovat concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru ocuparea funcțiilor vacante de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal.

Concursul, desfășurat în perioada august-noiembrie 2025, a cuprins verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, proba scrisă și interviul în fața Secției pentru judecători a CSM. La secția de contencios au fost disponibile cinci posturi, iar în urma interviului doar cinci dintre cei unsprezece candidați au fost declarați admiși.

Potrivit cererii transmise CSM, depusă la 4 septembrie 2025, Maria-Violeta Chiriac a solicitat promovarea la Secția de contencios administrativ și fiscal a ICCJ, iar ca a doua specializare a indicat Secția civilă (Secția a II-a). Promovarea concursului va fi urmată de procedurile administrative de validare a rezultatelor de către plenul CSM și publicarea numirii în Monitorul Oficial.

Judecătoarea Chiriac activează în cadrul Curții de Apel Bacău în specializările contencios administrativ și fiscal, respectiv civil, fiind anterior președinte și vicepreședinte în cadrul instanței. De-a lungul carierei sale, aceasta a participat și la activități naționale: a fost expert în cadrul proiectului de optimizare a managementului la nivelul sistemului judiciar, derulat de CSM, dar și responsabil de formare profesională în cadrul Institutului Național al Magistraturii (INM).