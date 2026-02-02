Protecția Animalelor Bacău: Recomandări pentru protejarea patrupedelor în sezonul rece

Temperaturile scăzute din această perioadă afectează și animalele de companie, motiv pentru care polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Bacău are o serie de recomandări pentru protejarea patrupedelor.

Deținătorilor de animale li se recomandă să acorde o atenție deosebită acestora, ținând cont de următoarele aspecte: asigurarea unui adăpost corespunzător, ferit de frig, vânt și umezeală, prevăzut cu așternut uscat; asigurarea accesului permanent la apă potabilă, cu verificarea periodică a surselor pentru prevenirea înghețului; administrarea unei hrane adecvate sezonului rece, adaptată speciei, vârstei și stării de sănătate a animalelor; evitarea ținerii permanente în lanț a animalelor, pentru a permite libertatea de mișcare necesară menținerii temperaturii corporale; acordarea unei atenții sporite puilor, animalelor bătrâne, bolnave sau gestante; monitorizarea constantă a stării de sănătate și respectarea obligațiilor legale privind identificarea și microciparea animalelor.

„Grija față de animale, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute, înseamnă responsabilitate și respect. Prin gesturi simple, fiecare dintre noi poate contribui la protejarea lor și la prevenirea situațiilor care le pot pune viața în pericol”, transmit polițiștii de la Protecția Animalelor.