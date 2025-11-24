Publicație de vânzare – terenuri extravilane în comuna Oituz

Debitoare: Rodan 2007 SRL- In lichidare

Sediu: mun. Onesti, str Buciumului, bl 12, sc C, et 4, ap 15, jud Bacau

CUI 22570568 RC J4/1797/2007

Identificator unic la nivel european (EUID) : ROONRC J 04/1797/2007

Nr. 7/ROD/24.11.2025

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 3/ROD/24.11.2025

Subscrisa LD Expert Grup SPRL, înscrisă in tabloul U.N.P.I.R. sub nr. matricol 2A0641/23.11.2012, înscrisa în RFO sub nr. II 0641, reprezentată prin asociat coordonator practician ȋn insolvenţă Lazăr Dumitru, cu sediul ales ȋn Iaşi, str.Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud.Iaşi,tel /fax 0232/235.508, lichidator desemnat pentru RODAN 2007 SRL, Sediul: Municipiul Oneşti, Str. BUCIUMULUI, Bloc 12, Scara C, Etaj 4, Ap. 15, Judet Bacău, Cod unic de înregistrare: 22570568, Număr de ordine în registrul comerțului: J4/1797/2007, societate în procedura de lichidare conform Incheierii nr. 13516 din 05.12.2023 a Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau.

In temeiul dispozitiilor art 291 din Legea 31/1990, coroborat cu art. 839 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă generală urmatoarele:

La data de 20.01.2026, ora 12 va avea loc labiroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor imobile, proprietatea Rodan 2007 SRL Onesti:

Teren extravilan in suprafata de 4 386 mp, categoria de folosinta faneata, situat in com. Oituz, jud.Bacau, inscris in Carte Funciară Nr. 63056 Oituz – Teren extravilan in suprafata de 2 352 mp, categoria de folosinta faneata, situat in com. Oituz, jud.Bacau, inscris in Carte Funciară Nr. Carte Funciară Nr. 63169 Oituz –

Imobilele nu sunt grevate de sarcini.

PRETUL DE INCEPERE A LICITATIEI

Potrivit art. 846 alin 9 C pr civ, licitaţia începe de la urmatoarele preturi, carereprezinta 75% din valoarea stabilita pentru prima licitatie conform art. 837 Cod procedură civilă :

Pretul de 33 367 lei pentyru teren extravilan in suprafata de 4 386 mp, categoria de folosinta faneata, situat in com. Oituz, jud. Bacau, inscris in Carte Funciară Nr. 63056 Oituz – Pretul de 17 893 lei pentru teren extravilan in suprafata de 2 352 mp, categoria de folosinta faneata, situat in com. Oituz, jud.Bacau, inscris in Carte Funciară Nr. Carte Funciară Nr. 63169 Oituz –

IMPORTANT

Potrivit art. 846 alin 9 c pr civ: „(Dacă nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine acest preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei licitaţii. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al treilea termen.”

Asadar, PRETUL MINIM la care bunurile pot fi adjudecate la 20.01.2026 va fi cel determinat potrivit art 846 al 9 C pr civ, respectiv cel putin pretu de incepere a licitatiei daca exista un singur licitator sau cel mai mic pret oferit daca exista doi licitatori.

Vanzarea bunurilor la licitatie publica se efectuează în bazadispozitiilor art 291 din Legea 31/1990, coroborat cu art. 839 Cod procedură civilă, intemeindu-se pe Incheierea nr. 13516 din 05.12.2023 a Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau si raportului de evaluare intocmit de SC GMT Evaluari si Consultanta SRL.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt invitaţi să-l aducă la

cunostinţă lichidatorului judiciar, în scris, până la data vânzării la licitaţie.

CAUTIUNE

Persoanele care vor să cumpere imobilele la licitaţie sunt obligate să depună la dispoziţia lichidatorului judiciar o garanţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei, asa cum a fost precizat mai sus. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plată si se va depune la sediul lichidatorului judiciar în timpul programului de lucru cu publicul între orele

09.00-16.00 sau prin intermediul postei electronice la adresa iaşi@ldexpertgrup.ro , cel târziu în ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei.

REGULI

A. Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitaţie, personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de identitate, procura autentica in original (daca este cazul), iar persoanele juridice trebuie să prezinte cerificatul de înmatriculare (in copie conformă cu originalul), decizia asociatului unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor (original) şi dovada mandatului acordat persoanei care participă la vânzarea la licitaţie (original) care sa precizeze intinderea acestuia si un certificat constatator emis de registrul comertului valabil.

Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menţionate (nu se acceptă întocmirea acestora la sediul biroului executorului judecătoresc) anterior începerii licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitaţie.

B. Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare fiecare imobil, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul oferit care este mai mare decât pretul la care s-a facut evaluarea sau in lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.

C. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației, respectiv pretul de evaluare al fiecarui imobil, vanzarea se va amana, in conditiile art. 846 alin 8, teza 1 C pr civ.

Comunicare si publicitate

Prezenta publicaţie de vânzare, ce conţine 3 pagini, a fost emisa în 9 exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si publicate dupa cum urmeaza:

– un exemplar se va depune in dosarul de lichidare;

– un exemplar se va comunica potrivit art. 840 Cod procedura civila asociatilor Rodan SRL – proprietara imobilelor

– un exemplar creditoarei UAT Oituz

Totodata, cate un exemplar se va afisa, conform art. 839 alin. 3 Cod procedura civila rep., la Judecătoria Iasi, la Primăria Oituz, la sediul lichidatorului judiciar, la locul situării imobilelor;

Pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 839 alin. (4) Cod procedură civilă, se va proceda la:

– publicarea in extras intr-un ziar de circulatie locala

– publicarea in SITEUL de publicitate a vanzarii bunurilor supuse vanzarii, pe pagina de internet

https://www.licitatii-insolventa.ro/ a UNPIR.

Lichidator judiciar

LD Expert Grup SPRL