Puncte speciale de colectare a deșeurilor, amenajate de SOMA Bacău pe durata Young Island Festival: „Distracția merge mână în mână cu grija pentru mediu”

SOMA Bacău a amenajat mai multe puncte speciale de colectare a deșeurilor în zona de desfășurare a festivalului Young Island, pentru ca fiecărui participant să îi fie mai ușor să arunce selectiv ambalajele și resturile rezultate.

Ne vedem la Young Island Festival! Și anul acesta, SOMA este alături de voi pentru ca distracția să meargă mână în mână cu grija pentru mediu. Pe durata festivalului am amenajat puncte speciale de colectare a deșeurilor, unde puteți arunca selectiv ambalajele și resturile rezultate. Un gest mic din partea fiecăruia face o diferență mare: Folosiți coșurile dedicate.

Păstrați curat spațiul în care ne bucurăm împreună de muzică și de atmosfera festivalului.

Haideți să demonstrăm că un festival poate fi și responsabil! Vă așteptăm la Young Island Festival! Distracție plăcută și… colectare responsabilă!

SOMA Bacău

Reciclarea începe cu fiecare alegere corectă. Folosirea recipientului potrivit pentru fiecare tip de deșeu este primul pas către un mediu mai curat și către o utilizare mai responsabilă a resurselor.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.