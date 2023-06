Rabla Local Bacău: s-au primit fonduri pentru casarea a 1.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani

Primăria Bacău a obținut fonduri pentru casarea a 1.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, în cadrul programului Rabla Local, a anunțat viceprimarul Liviu Miroșeanu.

Suma repartizată municipalității de Agenția Fondului de Mediu este de 2.400.000 lei, iar diferența de 600.000 lei va fi suportată din bugetul local: „Concret, fiecare proprietar care deține o mașină mai veche de 15 ani o poate casa și primi în schimbul acesteia o primă de casare de 3.000 lei. Data de înscriere în program urmează să fie anunțată de Agenția Fondului de Mediu”, a precizat viceprimarul Miroșeanu.

Condițiile de înscriere în program

Este considerat eligibil autovehicului care: este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului (primăria); la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației (dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării); are norma de poluare Euro 3 sau inferioară; conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

De asemenea, sunt impuse și câte condiții pentru proprietarul mașinii care trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe raza primăriei la care face solicitarea; să nu aibă restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat; să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului; să nu folosească aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe.