Radare pe șoselele din Bacău toată săptămâna. Poliția desfășoară o amplă acțiune pentru depistarea vitezomanilor

În perioada 3 – 9 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară activități în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, pentru prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea regimului legal de viteză și creșterea gradului de siguranță rutieră.

Pe întreaga durată a acțiunii, polițiștii vor fi prezenți pe principalele drumuri din județ, unde vor desfășura activități de supraveghere și control al traficului rutier, utilizând aparatele de măsurare a vitezei pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă limitele legale.

Viteza neadaptată condițiilor de drum sau peste limita legală continuă să fie unul dintre principalii factori care favorizează producerea accidentelor rutiere grave. Respectarea limitelor de viteză oferă șoferilor timpul necesar pentru a reacționa în situații neprevăzute și poate face diferența dintre un incident evitat și o tragedie.

Pentru a circula în siguranță, polițiștii recomandă:

respectați limitele legale de viteză;

adaptați viteza la condițiile de trafic, carosabil și vizibilitate;

păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față;

reduceți viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni, a unităților de învățământ și în zonele aglomerate;

conduceți preventiv și acordați atenție permanentă tuturor participanților la trafic.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău reamintește că respectarea regimului legal de viteză este una dintre cele mai importante măsuri pentru prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții tuturor participanților la trafic.