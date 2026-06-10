Radio ZU şi Romantic FM fac schimb de frecvenţe la Bacău. Ionel Palăr, membru CNA, confirmă că Radio ZU nu se aude în tot oraşul 

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Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat solicitarea companiei care operează posturile Radio ZU și Romantic FM de a realiza un schimb de licențe în municipiul Bacău, măsură menită să îmbunătățească acoperirea unuia dintre cele mai ascultate posturi de radio din oraș.

În urma deciziei, Radio ZU va emite pe frecvența 98 FM, utilizată în prezent de Romantic FM, în timp ce Romantic FM va prelua frecvența 92,5 FM, pe care transmite acum Radio ZU, potrivit paginademedia.ro.

Potrivit reprezentanților postului, schimbarea nu va afecta structura programelor sau identitatea celor două stații, ci urmărește exclusiv optimizarea recepției semnalului în municipiul Bacău.

„Operăm în clipa de față două licențe în Bacău. Nu vrem să schimbăm nimic în structura celor două frecvențe din Bacău, dar adevărul este că licența mai ascultată este cea care este mai slabă și nu acoperă foarte bine orașul. Asta este ce încercăm să facem, să le mutăm între ele”, a declarat Victor Ferezan, redactor-șef al Radio ZU, în cadrul ședinței CNA.

Situația a fost confirmată și de membrul CNA Ionel Palăr, care a precizat că semnalul Radio ZU nu poate fi recepționat în condiții optime în toate zonele municipiului Bacău.

În prezent, licența utilizată de Radio ZU în Bacău funcționează cu o putere de 200 W, în timp ce licența Romantic FM are o putere de 1.000 W, ceea ce explică diferențele de acoperire semnalate de ascultători.

Reprezentanții companiei au luat în calcul și posibilitatea solicitării unei creșteri a puterii de emisie de la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), însă au apreciat că șansele de aprobare ar putea fi reduse. În aceste condiții, schimbul de frecvențe a fost considerat soluția cea mai eficientă.

Pe cale de consecință, Romantic FM nu se va mai auzi în tot orașul Bacău.