Radioterapie fără timpi de așteptare la SJU Bacău. Pacienții oncologici din județ beneficiază de transport gratuit

La Spitalul Județean de Urgență Bacău, pacienții oncologici pot face radioterapie și tratamente 100% personalizate. Accesul este rapid și nu există listă de așteptare, potrivit unui comunicat al SJU Bacău.

Din luna decembrie 2025, a fost introdus transport gratuit pentru pacienții din județul Bacău. Această măsură contribuie la reducerea oboselii, a costurilor și a stresului asociate deplasărilor pentru terapie.

„Compartimentul funcționează cu aparatură modernă, extrem de performantă, fără nicio limitare care să afecteze calitatea tratamentelor. Nu cred că se poate lăuda cineva, nici în oraș, nici în afara Bacăului, că poate face ceva ce noi nu putem face. Pacientul vine astăzi, îl vedem, iar mâine deja începe tratamentul. Acest lucru se întâmplă de multă vreme. Indiferent de concedii sau absențe, tratamentele nu se întrerup, astfel încât pacientul să nu fie nevoit să aștepte. Acest lucru înseamnă mai puțin stres, mai multă predictibilitate și șanse mai bune de control al bolii.” – Dr. George Mihăilă, medic coordonator al compartimentului de radioterapie.

Compartimentul de Radioterapie este deservit de trei medici – Dr. George Mihăilă, medic primar și coordonator, Dr. Daniela Condorovici și Dr. Tudor Ciobanu, medici specialiști. Echipa include fizician medical și fizician expert care asigură desfășurarea activității conform normelor în vigoare, și asistenți medicali ce manevrează aparatul conform indicațiilor date de medic și fizician în vederea tratării pacientului.

Fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament personalizat

„Nu tratăm la indigo. Dozele, planurile și abordarea sunt ajustate în funcție de anatomie și de stadiul bolii. Totul se face personalizat, 100%. Radioterapia poate avea efecte secundare, însă acestea sunt discutate deschis cu pacientul și sunt, în majoritatea cazurilor, manageriabile și reversibile. Monitorizarea atentă și comunicarea constantă fac parte din procesul terapeutic. Contează intenția tratamentului – aceea de a scăpa de o tumoră. Efectele secundare pot fi gestionate în timp, iar pacientul este informat și susținut pe tot parcursul radioterapiei”, declară Dr. George Mihăilă.

Laboratorul de Radioterapie al Spitalului Județean de Urgență Bacău funcționează din iulie 2017 și este dotat cu echipamente performante: un computer tomograf GE Optima 580 RT; două acceleratoare liniare moderne, care pot asigura tratarea tuturor localizărilor cu indicație de iradiere: accelerator Varian Clinac iX 2300 Silhouette și accelerator Varian Halcyon.

Siguranța și precizia tratamentelor sunt confirmate prin includerea laboratorului în programul de audit dozimetric organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, pentru confirmarea calibrării corecte a acceleratoarelor utilizate în tratarea pacienților oncologici. (sursa: comunicat)

Pentru a beneficia de radioterapie în cadrul SJU Bacău, pacienții trebuie să ceară bilet de trimitere gratuit de la medicul oncolog. Programările se fac la tel. 0234.700.363 sau 0786.716.515 ori prin email: radioterapie@spitaljudbc.ro.