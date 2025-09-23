Radu Bezniuc, directorul Aeroportul Bacău, a fost ales în conducerea Asociației Aeroporturilor din România

Asociația Aeroporturilor din România (AAR) are o nouă conducere din această lună, din care face parte și președintele Aeroportului „George Enescu” din Bacău, Radu Bezniuc.

Fostul președinte al asociației a demisionat din funcţie, alături de ceilalţi colegi din echipa de conducere, iar noul preşedinte a fost ales Bogdan Mîndrescu, actualul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), într-o şedinţă extraodinară a AAR, ce s-a desfăşurat luni, 15 septembrie, la Braşov.

Din noul Consiliu Director fac acum parte Bogdan Artagea (Aeroportul „Mihai Kogălniceanu” Constanţa), Lucian Taropa (Aeroportul „Traian Vuia” Timişoara), Ioan Măriuţa (Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava), Andrei Peti (Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureş), Răzvan Horga (Aeroportul Oradea) şi Radu Bezniuc (Aeroportul „George Enescu” Bacău). Secretar general al AAR este Marius Gârdea (Aeroportul Sibiu), iar Ovidiu Moşneag (Aeroportul Arad) îşi păstrează funcţia de trezorier.

Din vechiul Consiliu Director al AAR făceau parte directorii aeroporturilor din Sibiu, Satu Mare, Târgu Mureş, Suceava şi Arad, în frunte cu directorul aeroportului din Cluj Napoca.

Radu Bezniuc a subliniat, pentru Ziarul de Bacău, importanța acestei funcții, mai ales prin prisma colaborării cu instituțiile statului.

„În contextul noilor alegeri, am reușit să prezentăm realizările Aeroportului Bacău și modul în care am gestionat mai multe proiecte. Candidatul ales ca președinte a propus ca Aeroportul Bacău să fie reprezentat în comitetul director, care este responsabil de relația cu instituțiile statului. Din punctul nostru de vedere, această decizie inspiră încredere membrilor pentru a deveni mai activi și, mai important, va permite ca toate aeroporturile să aibă o voce mai puternică în dialogul cu celelalte instituții, asigurând o vizibilitate și o expunere pozitivă mai bune.

Personal, consider că aceasta este o realizare a tuturor colegilor din Aeroportul Bacău, care au reușit, într-o perioadă scurtă – din 2023 –, să se mobilizeze pentru a scoate aeroportul dintr-o situație ce preceda o criză și să îl repună pe harta modernizării aeroporturilor”, a declarat Radu Bezniuc.

Din AAR fac parte cele 17 aeroporturi din România, inclusiv cel de la Braşov. Aceasta este o asociaţie patronală, şi are ca obiective principale cooperarea, asistenţa mutuală, promovarea intereselor aeroportuare şi schimbul de informaţii în domeniul tehnico-economic aeroportuar.