Raed Arafat, după moartea elevului de la școala din Parincea: „Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut primele declarații publice la Digi24 după tragedia petrecută la școala din Parincea, unde un elev de 15 ani a murit după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze.

Arafat a anunțat că au fost trimise echipe de control pentru a verifica modul în care a fost gestionată intervenția medicală și dacă procedurile au fost respectate. Potrivit acestuia, în paralel se desfășoară anchete atât la nivelul DSU, cât și al Ministerului Sănătății și al Serviciului de Ambulanță Bacău.

Șeful DSU a explicat că încadrarea unui caz la „cod roșu” nu înseamnă automat că primul echipaj trimis trebuie să fie unul cu medic.

„Codul roșu nu înseamnă automat ambulanță cu medic”, a declarat Raed Arafat la Digi24, precizând că protocoalele actuale permit trimiterea rapidă a celui mai apropiat echipaj disponibil.

„Faptul că sosește prima mașină cu paramedici sau cu asistent nu înseamnă că a fost trimisă o resursă inadecvată, pentru că și ei au pregătirea și cunoștințele necesare pentru a începe resuscitarea și pentru a o continua. Asistentul medical, conform reglementărilor, trebuie să știe să ducă o resuscitare cap-coadă, inclusiv cu administrare medicamentoasă”, a explicat Arafat.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, la momentul apelului la 112 existau două echipaje disponibile în stația centrală, inclusiv unul cu medic. Cu toate acestea, coordonatorul intervenției ar fi decis trimiterea unei ambulanțe cu asistent medical, considerând că nu este vorba despre un caz extrem de grav. Echipajul cu medic ar fi ajuns la școală după aproape două ore.

În cadrul intervenției televizate, Raed Arafat a vorbit și despre importanța acordării rapide a primului ajutor de către persoanele aflate lângă victimă. El a afirmat că aplicarea manevrei Heimlich și a tehnicilor de resuscitare de bază ar fi putut crește șansele de supraviețuire ale adolescentului.

Ce spun reprezentanții SAJ Bacău despre intervenția în cazul elevului mort la școală

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Bacău susțin că intervenția în cazul elevului de 15 ani din comuna Buhoci a fost făcută conform procedurilor, iar primul echipaj trimis a fost ales pentru că putea ajunge mai rapid la școală.

Conducerea SAJ Bacău a explicat că echipajele de tip B pot începe imediat manevrele de resuscitare, acestea fiind identice cu cele efectuate de un echipaj cu medic în primele minute ale intervenției. În plus, oficialii au precizat că ambulanța cu medic era implicată ulterior într-un alt caz și a ajuns la școală după aproape două ore de la apelul la 112.

Totuși, apar contradicții între declarațiile șefilor SAJ și cele ale coordonatorului intervenției. Potrivit Digi24, ancheta DSU a stabilit preliminar că la momentul apelului exista un echipaj cu medic disponibil în stație, iar cazul ar fi trebuit încadrat ca urgență majoră.

Inspectorii DSU și cei ai Ministerului Sănătății verifică acum timpii de răspuns, modul în care a fost făcut triajul apelului și decizia de alocare a echipajelor. Raportul final al anchetei este așteptat la începutul săptămânii viitoare.

Sursa: Digi24