Informare publică: Apă cu presiune scăzută în Zona Quartal din orașul Onești!

Astăzi, 30 ianuarie 2026, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Tineretului numărul 9, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru executarea lucrărilor de reparație, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 12:30 – 15:30, consumatorilor din Zona Quartal. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA SA