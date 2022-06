Războiul Viziteu-Gavriliu continuă. Directorul CSM Bacău, notat cu 1,88 la evaluarea anuală

Directorul Adrian Gavriliu a fost notat cu 1,88 (din 5 puncte posibile) la evaluarea anuală realizată pentru prima oară de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Acesta este un nou episod din războiul dintre cei doi, care a început cu o plângere penală și a continuat cu acțiuni disciplinare și tentativa de schimbare a directorului CSM Bacău.

Conform contractului, directorul CSM Bacău trebuie evaluat anual de primarul municipiului Bacău. Procedura nu este identică cu evaluarea prin care a fost demisă directoarea Teatrului Municipal Bacovia, pentru care s-a făcut o comisie formată din mai multe persoane, din interiorul și exteriorul Primăriei Bacău. În cazul șefului clubului sportiv al municipalității, primarul este cel care trebuie să dea nota anuală.

Directorul Adrian Gavriliu a avut o discuție cu primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, în urma căreia a fost notat cu 1,88.

Primarul ține la secret notarea directorilor

Ziarul de Bacău a încercat să obțină de la primarul Bacăului informații despre nota pe care i-a dat-o șefului CSM, dar și dacă Adrian Gavriliu va fi demis sau nu. Prin intermediul unui consilier, Stanciu Viziteu a susținut că nu numai Gavriliu a fost evaluat, ci toți directorii din instituție, însă notele sunt secrete.

„S-a făcut evaluarea directorilor din cadrul Primăriei Bacău. Fiind o chestiune internă a instituției, care privește organizarea și administrarea, nu putem face publice informații cu privire la acest subiect. Dacă unii sunt deranjați sau nemulțumiți de nivelul la care sunt acum conform grilei de evaluare, acest lucru se va soluționa așa cum prevede legislația în vigoare. Personal, nu le solicit decât o coordonare eficientă și rezultate așa cum merită Bacăul”, a transmis primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

În ciuda insistențelor, edilul nu a făcut precizări legate de finalitatea notei date lui Gavriliu.

Adrian Gavriliu acuză note „scoase din burtă”

Adrian Gavriliu a declarat pentru Ziarul de Bacău faptul că a fost evaluat pe baza unei fișe de criterii și obiective „făcute în grabă” și urmate de note „scoase din burtă și fără niciun fundament real”.

„Undeva, în tabelul de notare se făcea referire la îndeplinirea obiectivelor. Mi s-a acordat nota 1. Fără măcar să se spună exact ce obiective am avut și ce nu am îndeplinit. Ok, nu am îndeplinit toate obiectivele sportive, dar măcar un 4 sau un 3 sau, hai, o nota 2. Nu, ei mi-au pus nota 1. Pentru că așa trebuie să le iasă din pix să mă demită”, a afirmat directorul CSM Bacău.

„Este de-a dreptul penibil să pui note de 1 și 2 unui director al unui Club sportiv care în anul 2021, în an pandemic și cu activitate extrem de redusă, a adus totuși cu sportivii CSM titlul de vicecampion european, vicecampion mondial, Cupa României, după 10 ani, la chick boxing și un participant la Jocurile Olimpice de vară, medalii balcanice și foarte multe medalii naționale. Fotbalul și-a îndeplinit obiectivul, iar handbalul avea reper locul 9, dar au obținut locul al 10-lea. Și multe alte rezultate. Cred că și dacă eram doamna de serviciu tot obțineam media 2 măcar”. – Adrian Gavriliu

Directorul CSM Bacău a mai precizat că va contesta nota și, dacă va fi cazul, va apela la Justiție, pentru anularea evaluării, având, deja, deschise și alte procese cu primarul Stanciu-Viziteu.

De asemenea, Gavriliu a mai afirmat că o metodă asemănătoare a folosit primarul Capitalei, Nicușor Dan, ca să o schimbe pe fosta campioană Gabriela Szabo de la conducerea CSM București.